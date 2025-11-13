Sevgili Balık, bugün duygusal ve mantıksal düşüncelerin arasında bir denge kurma mücadelesi veriyorsun. İçinde bulunduğun bu hassas durum, bir yandan duygusal yoğunluğunu artırırken, diğer yandan mantığını daha fazla kullanmanı gerektirecek.

Tabii bu durum iş hayatına doğrudan etki edecek. Mesela bu aralar, iş hayatında, sezgilerinle hareket etmek ve içgüdülerini dinlemek, sana beklenmedik bir avantaj sağlayacak. Yine de bir projeye dalmışken, detaylarda kaybolmak yerine genel perspektife odaklanmayı unutma. Zira, sezgilerine rağmen rasyonel veriler; detaylara rağmen büyük resmi görmek de başarının ayrılmaz bir parçası.

Gelelim aşka! Aşk hayatında ise son zamanlarda yaşadığın duygusal karışıklığın üzerindeki sis perdesi kalkıyor. Kalbini dinlemek, aslında uzun zamandır bildiğin ama kabul etmekte zorlandığın cevabı bulmana yardımcı olacak. İzin ver kalbin seni doğru yere, aşka götürsün. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…