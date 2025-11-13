Sevgili Balık, bugün aşk hayatında bir süredir yaşadığın duygusal karmaşanın üzerindeki puslu perde nihayet dağılıyor. Bir süredir belirsizlikler içinde boğulduğun, ne yapacağını bilemediğin bu dönem sona eriyor. Kalbinin sesine kulak vermek, belki de uzun zamandır bildiğin ama kabul etmekte zorlandığın gerçekleri fark etmene yardımcı olacak.

Kalbinin sesini dinlemek, iç sesini takip etmek, seni doğru yöne, belki de hayatındaki aşka götürecek. Belki de bu ses, seni uzun zamandır bekleyen aşka yönlendirecek. İçindeki bu sesi dinlemekten korkma, çünkü kalbin seni asla yanıltmaz. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…