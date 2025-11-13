onedio
Balık Burcu right-white
14 Kasım 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
13.11.2025 - 18:01

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Balık ve yükselen Balık burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 14 Kasım Cuma günü Balık ve yükselen Balık burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 14 Kasım Cuma gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Balık ve yükselen Balık burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bugün seni biraz yorgun hissediyorsun, değil mi? Aslında bu yorgunluk, duygusal karmaşanın fiziksel bir tezahürü. Yoğun duygusal dalgalanmaların, bedenini de etkileyerek halsiz hissetmene neden oluyor.

Biliyoruz, senin enerjik ve hareketli doğan, bu durumu biraz zorlaştırıyor. Ancak bugün, kalabalıklardan biraz uzaklaşıp kendine sessiz, huzurlu bir köşe bulmanı öneriyoruz. Belki bir parkta, belki evinin en sessiz odasında, belki de bir kitapçının sakin bir köşesinde... Kendini sessizliğe bırak, ruhunu dinlendir. Unutma ki ruhun dinlendikçe bedenin de hemen toparlanacaktır.  Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

