8 Kasım 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
07.11.2025 - 18:01

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Balık ve yükselen Balık burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 8 Kasım Cumartesi günü Balık ve yükselen Balık burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 8 Kasım Cumartesi gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Balık ve yükselen Balık burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bugün senin için oldukça özel ve enerji dolu bir gün. Gökyüzünde Ay ve Jüpiter'in kavuşumu, senin ruh ve beden dengeni adeta kutsuyor. Bu kavuşumla birlikte, içindeki ilham kaynağı kabına sığmaz hale geliyor. Ancak unutma ki, bu ilhamını kontrol altında tutmazsan, enerjin hızla tükeniverir.

Bugünün enerjisini en iyi şekilde kullanmanın yolu ise toprakla temas etmekten geçiyor. Belki bir çiçek saksısına yeni bir çiçek ekleyebilir, belki de çıplak ayaklarınla toprak bir zeminde yürüyebilirsin. Bu basit ama etkili eylemler, seni daha da merkezler ve enerjini dengede tutar. Ruhun yükselirken, bedeninin de köklenmeye ihtiyacı olduğunu unutma! Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
