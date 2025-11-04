onedio
5 Kasım Çarşamba Balık Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Balık Burcu right-white
5 Kasım 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
04.11.2025 - 18:01

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Balık ve yükselen Balık burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 5 Kasım Çarşamba günü Balık ve yükselen Balık burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 5 Kasım Çarşamba gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Balık ve yükselen Balık burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bugünün enerjisi seni en çok tiroid, boğaz ve lenf sisteminden etkileyecek. Gökyüzünün bu gizemli ve güçlü enerjisi, ses tellerini hassaslaştırabilir. Bu sebeple, sesini fazla zorlamamaya özen göstermelisin. Şarkı söylemek, bağırmak ya da uzun süreli konuşmalar yapmak gibi durumlar, bu dönemde ses tellerine zarar verebilir.

Bunun yanı sıra, bu ayın enerjisi bedenini de etkileyebilir. Dolunayın yoğun enerjisi, bedeninde bazı dengesizliklere sebep olabilir. Bu dengesizlikleri dengelemek içinse, birkaç önerimiz var. Ilık su, adaçayı ve sakin bir akşam ritüeli, bu dönemde en büyük yardımcıların olabilir. Ilık su, bedenini rahatlatacak ve enerjini dengeleyecektir. Ada çayı ise, boğazını yumuşatacak ve ses tellerine iyi gelecektir. Sakin bir akşam ritüeliyle de, günün tüm stresini üzerinden atabilir ve bedenini dinlendirebilirsin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

