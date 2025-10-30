Sevgili Balık, bugün Merkür ve Plüton'un büyüleyici altmışlığı, ruhunla bedenin arasındaki bağın daha da derinleşmesine yardımcı oluyor. Bu etkileşim, duygusal yüklerin bedeninde bir kasılma, bir gerilim olarak hissedilmesine neden olabilir. Ancak endişelenme, çünkü bu durumun üstesinden gelmek için birçok yol var. Hafif bir masaj, belki biraz lavanta yağı ile, kaslarını gevşetmeye ve rahatlamana yardımcı olabilir. Sıcak bir bitki çayı, belki de papatya veya adaçayı, sinirlerini yatıştırabilir ve sana huzur verebilir. Ve tabii ki, kaliteli bir uyku, tüm stresini ve endişelerini unutmana yardımcı olabilir.

Akşam saatlerinde ise belki de bir yıldız kayarken ya da ayın parlak ışığı altında, sezgisel bir rahatlama anı yaşayabilirsin. Bu an, evrenin seni sakinleştirme ve rahatlama yolunda yönlendirdiği bir an olabilir. Bu, evrenin seninle olduğunu ve seni desteklediğini hissettiğin bir an olabilir. Bu anı kaçırmamak için dikkatini iç dünyana yönlendirmen ve sezgilerine kulak vermen önemli. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…