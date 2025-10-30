Sevgili Balık, gökyüzü bugün senin için adeta bir lunaparka dönüşüyor... Merkür ile Plüton arasında oluşan altmışlık açı, adeta kalbinin ritmini değiştirecek bir etki yaratıyor. Aşk konusunda bugün, kalbinin hızla çarpması kaçınılmaz. Sıradan bir sohbetin, belki de hiç beklemediğin bir anda, tutku dolu bir yakınlaşmaya dönüşmesi mümkün.

Eski bir arkadaşın, belki de yıllardır görüşmediğin biri, seni farklı bir ışık altında görmeye başlamış olabilir. Hadi, dürüst olalım, sen ona nasıl bakıyorsun? Kalbinin derinliklerinden gelen bir ses 'artık zamanı geldi' diyorsa, bu sesi görmezden gelme. Kalbinin sesine kulak ver, belki de hayatının aşkıyla karşılaşmanın tam zamanıdır. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…