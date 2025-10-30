onedio
Balık Burcu right-white
31 Ekim 2025, Günlük Aşk Burç Yorumu

30.10.2025 - 18:01

Balık ve yükselen Balık burçlarının duygularının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini yorumladık. Bugün aşk mı, yoksa ayrılık mı kapınızı çalacak? Peki aşk falına göre 31 Ekim Cuma gününüz nasıl geçecek? 

31 Ekim Cuma günü Balık ve yükselen Balık burcunun aşk hayatında neler olacak? Burçlara özel aşk yorumlarına göre ilişkinizde neler değişecek? 

İşte, Balık ve yükselen Balık burcuna özel günlük aşk falı

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, gökyüzü bugün senin için adeta bir lunaparka dönüşüyor... Merkür ile Plüton arasında oluşan altmışlık açı, adeta kalbinin ritmini değiştirecek bir etki yaratıyor. Aşk konusunda bugün, kalbinin hızla çarpması kaçınılmaz. Sıradan bir sohbetin, belki de hiç beklemediğin bir anda, tutku dolu bir yakınlaşmaya dönüşmesi mümkün.

Eski bir arkadaşın, belki de yıllardır görüşmediğin biri, seni farklı bir ışık altında görmeye başlamış olabilir. Hadi, dürüst olalım, sen ona nasıl bakıyorsun? Kalbinin derinliklerinden gelen bir ses 'artık zamanı geldi' diyorsa, bu sesi görmezden gelme. Kalbinin sesine kulak ver, belki de hayatının aşkıyla karşılaşmanın tam zamanıdır. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

