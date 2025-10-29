Sevgili Balık, bugün hayal ve gerçeklik arasındaki ince çizginin daha da bulanıklaştığı, adeta bir rüya alemindeymişsin gibi hissedeceğin bir döneme adım atıyorsun. Kalbinde yeniden filizlenen umut tohumları, seni adeta bir bahar havasına sürüklüyor. Belki de daha önce hiç karşılaşmadığın, tanımadığın bir kişinin enerjisi, rüyalarına bile misafir olabilir. Bu gizemli ve belirsiz enerji, seni biraz huzursuz etse de merakını da kabartıyor.

Bu yeni bağın, ilk başta düşündüğünden daha derin, daha ruhani bir boyut taşıdığını fark edebilirsin. Belki de bu, senin ruh eşinle karşılaşma vaktinin geldiğinin bir işareti olabilir. Bu dönemde, aşkın sürprizlerle dolu dünyasına kendini tamamen açık tutmalısın. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…