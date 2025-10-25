Sevgili Balık, bugün gökyüzünün enerjisi ciddiyet ve güvenli iletişim üzerine yoğunlaşmış durumda. Bu enerji, romantik ilişkilerini ve flörtlerini biraz zorlaştırabilir. Yani, sevgiline ya da belki de hoşlandığın o çekici yabancıya kendini tam anlamıyla bırakmakta biraz zorlanabilirsin.

Bunun nedeni, iletişimin gezegeni Merkür ile disiplin ve düzenin gezegeni Satürn'ün bir araya gelerek oluşturduğu enerji. Bu enerji, iç sesinin 'Ona güvenme' şeklinde bir uyarıda bulunmasına neden olabilir. Bu iç sesini dinlemek, belki de seni bazı potansiyel sırlardan ve belirsizliklerden koruyabilir. Ancak, bu durum aynı zamanda huzurunu da kaçırabilir. Dolayısıyla, bugün içinde bulunduğun bu durumu fazla abartmadan yaşamayı denesen iyi edersin! Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…