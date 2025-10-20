onedio
Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey 21 Ekim Salı Balık Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Balık Burcu right-white
21 Ekim 2025, Günlük Aşk Burç Yorumu

20.10.2025 - 18:06

Balık ve yükselen Balık burçlarının duygularının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini yorumladık. Bugün aşk mı, yoksa ayrılık mı kapınızı çalacak? Peki aşk falına göre 21 Ekim Salı gününüz nasıl geçecek? 

21 Ekim Salı günü Balık ve yükselen Balık burcunun aşk hayatında neler olacak? Burçlara özel aşk yorumlarına göre ilişkinizde neler değişecek? 

İşte, Balık ve yükselen Balık burcuna özel günlük aşk falı

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bugün havada adeta aşkın tatlı esintileri dolaşıyor. Çünkü bugün Terazi burcunda parlayan Yeni Ay, kalbindeki duyguları daha da yoğunlaştırıyor. Artık yüzeysel ilişkiler ve geçici hevesler seni tatmin etmiyor, sen daha derinlere dalmak istiyorsun. Aradığın aşk, ruhların birleştiği, güvenin tam olduğu ve samimiyetin öne çıktığı cinsten...

Eğer bir ilişkin varsa, bu dönemde ilişkinin temelleri sarsılacak ve samimiyetin gerçek anlamda ne olduğunu yeniden keşfedeceksin. Belki de bazı sınırlarını yeniden çizmen gerekecek, belki de ilişkindeki samimiyetin boyutunu genişleteceksin. Ama eğer bekar isen, bu dönemde karşına çıkan biri ile aranda yoğun bir çekim hissedebilirsin. Bu çekim, adeta bir manyetik alan gibi seni içine çekecek ve bu, aşka dönüşebilir. Bu durumda, kalbini ve ruhunu aç, zira aşk kapını çalabilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

