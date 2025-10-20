Sevgili Balık, bugün havada adeta aşkın tatlı esintileri dolaşıyor. Çünkü bugün Terazi burcunda parlayan Yeni Ay, kalbindeki duyguları daha da yoğunlaştırıyor. Artık yüzeysel ilişkiler ve geçici hevesler seni tatmin etmiyor, sen daha derinlere dalmak istiyorsun. Aradığın aşk, ruhların birleştiği, güvenin tam olduğu ve samimiyetin öne çıktığı cinsten...

Eğer bir ilişkin varsa, bu dönemde ilişkinin temelleri sarsılacak ve samimiyetin gerçek anlamda ne olduğunu yeniden keşfedeceksin. Belki de bazı sınırlarını yeniden çizmen gerekecek, belki de ilişkindeki samimiyetin boyutunu genişleteceksin. Ama eğer bekar isen, bu dönemde karşına çıkan biri ile aranda yoğun bir çekim hissedebilirsin. Bu çekim, adeta bir manyetik alan gibi seni içine çekecek ve bu, aşka dönüşebilir. Bu durumda, kalbini ve ruhunu aç, zira aşk kapını çalabilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…