Sevgili Balık, bugün Terazi burcunda parıldayan Yeni Ay, paylaşımlarını, finansal ortaklıklarını ve duygusal derinliklerini harekete geçiriyor. Kendi dünyandan çıkıp, 'ben' yerine 'biz' demenin tam zamanı. Ortak yatırımlar, krediler veya gelir paylaşımları konusunda yeni fırsatlar kapını çalabilir. Bu dönemde, belki de hayatının en büyük fırsatlarından biri ile karşılaşabilirsin.

Kariyer hayatında ise görünmeyen perde arkası gelişmeler söz konusu. Belki de hiç beklenmedik bir anda, gizli destekler, finansal kaynaklar veya mentörlükle ilerleme şansı yakalayabilirsin. Terazi burcunun zarif ve stratejik enerjisi, güç savaşlarına girmeden kendi değerini ortaya koymanı sağlayacaktır. Bu dönemde, kendi yeteneklerin ve değerin ile parlama fırsatı bulacaksın!

Havada aşk kokusu var! Sıkı dur, bugün Terazi burcundaki Yeni Ay kalbine adeta derinlik katıyor. Artık yüzeysel yakınlıklar seni doyurmayacak. Senin aradığın gerçek, ruhsal ve güvenli bir bağ... Bu aşamada mevcut ilişkinde samimiyet sınırlarını yeniden çizilecek. Ama bekarsan, yoğun bir çekimle başlayan ilişki aşka dönüşecek. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…