Sevgili Balık, bugün senin için oldukça ilginç ve heyecan verici bir gün olacağa benziyor. Sezgilerinin gücü, adeta bir süper kahramanın özel yeteneği gibi parlıyor. İş ortamında, diğerlerinin gözünden kaçan minik ayrıntıları bile fark edebiliyor ve bu sayede kritik kararlar alabiliyorsun. İşte bu sayede rekabette, sessiz ve derinden ilerleyen bir nehir gibi akıp gidiyorsun, etrafınızdakilerin fark etmediği bir hızla.

Tam da bu noktada, bir süredir kafanı karıştıran ve belirsiz bir şekilde devam eden bir projenin bugün netleşeceği de görülüyor. Bu, önündeki yolu daha net göreceğin ve belirsizliklerin yerini kesinliklere bırakacağı anlamına geliyor. İç sesini dinlemekten çekinme, çünkü o senin en büyük rehberin ve bugün kendinen emin bir şekilde ilerlemen için yol göstericin olacaktır.

Peki ya aşk? Söz konusu romantizm olduğunda bugün, derinlemesine ve duygusal bir konuşma yaşaman son derece muhtemel. Bu dönemde duygularını açıkça ifade etmek ise ilişkini daha da güçlendirecek o güçlü adım olacaktır. Bu yüzden, kalbinin sesini dinle ve sevdiğin kişiye hislerini açıkça ifade etmekten çekinme. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…