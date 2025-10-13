Sevgili Balık, bugün senin için oldukça önemli bir gün olabilir. Zira gökyüzündeki hareketlilik, Venüs’ün Terazi burcuna geçişiyle birlikte senin için bir dönüşüm sürecini işaret ediyor. Bu süreç, duygusal değil, daha stratejik bir şekilde düşünmeyi öğrenmeni gerektirecek. İş hayatındaki kararlarını duygusal yönlendirmelerden ziyade, mantığın ve stratejik düşüncelerinle yönetmeye başlayacaksın. Böylece özellikle de iş çevrendeki insanların neyi neden yaptığını daha iyi anlayacaksın.

Maddi konulara gelecek olursak, bugün paylaşım dengesi önemli bir konu. Ortaklaşa elde edilen kazançlar, miras meseleleri, sigorta işlemleri ya da alacak verecek durumlarına dair adaletli ve dikkatli davranman gerekiyor. Eski bir borcun kapanması ya da beklenmedik bir maddi kazanç elde etme olasılığın oldukça yüksek. Teknolojiye olan ilgin ve bu konuda yapacağın küçük değişiklikler ise işini büyütmene yardımcı olabilir.

Gelelim aşka! Bugün aşka dair bakış açında da derinlemesine değişiklikler yaşanacak. Artık yüzeysel ilişkilerden uzaklaşıp daha kalıcı ve derin hislere yönelme eğiliminde olabilirsin. Sağlam temellere dayanan bir aşk... Romantik bir ilişki ve tutkulu bağlar sana aşkı daha da çok sevdirecek gibi görünüyor. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…