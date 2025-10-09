Sevgili Balık, bugün iş yerinde duygusal bir fırtına seni bekliyor olabilir. Bir meslektaşının belki de düşüncesizce yaptığı bir hareket, söylediği bir söz seni kırabilir, moralini bozabilir. Ancak unutma, sabır her zaman en güçlü silahtır. Ay'ın büyülü etkisiyle hayal gücün adeta çiçek açacak, yaratıcı enerjin tavan yapacak. Sanatsal projeler, yenilikçi fikirler için bugün tam bir ilham fırtınası yaşayabilirsin.

Maddi konularda ise evle veya aileyle ilgili giderler bugün senin için ön planda olacak. Beklenmedik masraflar, planladığın bütçeyi biraz sarsabilir. Ancak endişelenme, çünkü ailen ve yakınların her zaman yanında. Onların desteği sayesinde moralin hızla yerine gelecek ve finansal dengen yeniden sağlanacak.

Aşk hayatında ise duygularını bastırmamalısın... Partnerine karşı güven duymakta zorlanıyor olabilir misin? Ancak bu durum tamamen geçmişte yaşadığın korkuların yansıması olduğunu düşünmelisin. Özellikle bastırdığın duygular, açıkça konuşamadığın şüpheler ve geçmişte seni yaralayan meseleler ilişkine musallat olabilir. Ona karşı açık olmalı, ondan da aynısını beklemelisin, belki de artık! Bekar Balıklar için ise bugün duygusal bir itiraf kapıda. Belki de uzun zamandır beklediğin o kişi, hislerini açıklamak için adım atacak. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…