Sevgili Balık, bugün iş yerinde biraz karmaşık bir gün seni bekliyor. Bir meslektaşının belki de farkında olmadan yaptığı bir hareket ya da söylediği bir söz, senin hassas duygusal dünyanı biraz sarsabilir. Böyle bir durumla karşılaştığında moralini bozmak yerine, sabırlı olmayı tercih etmelisin.

Öte yandan, Ay'ın büyülü etkisi altında hayal gücün bugün adeta çiçek gibi açacak ve yaratıcı enerjin tavan yapacak. Sanatsal projeler üzerinde çalışmak, yenilikçi fikirler geliştirmek için bugün tam bir ilham fırtınası yaşayabilirsin. Bu enerjiyi iyi değerlendir ve içinde bulunduğun durumu olumlu bir şekilde etkileyecek fikirler üret.

Maddi konularda ise bugün evle veya aileyle ilgili giderler ön plana çıkabilir. Beklenmedik masraflar, planladığın bütçeyi biraz sarsabilir. Neyse ki ailen ve yakınların her zaman yanında olacak! Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…