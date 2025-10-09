Sevgili Balık, bugün aşk hayatında duygusal bir fırtına kapıda olabilir. Kendini içinde bulunduğun duygusal karmaşanın içinden çıkamaz bir halde bulabilirsin. Partnerinle aranda belki de bir güven sorunu oluşmuş olabilir. Ancak bu durumun sadece geçmişte yaşadığın olumsuz deneyimlerin bir yansıması olduğunu düşünmelisin.

Geçmişte yaşadığın travmaların, şimdiki ilişkine zarar vermesine ise izin vermemelisin. Bastırdığın duygular, içten içe yediklerin, açıkça konuşamadığın şüpheler ve geçmişte sende derin yaralar açan meseleler, ilişkinin üzerinde kara bir bulut gibi gezinebilir. Bu durumun önüne geçmek için partnerine karşı daha açık olmalısın.

Ama eğer bekarsan, bugün romantik bir sürpriz kapını çalabilir. Uzun zamandır gözünden kaçmayan o özel kişi, belki de bugün hislerini açıklamak için ilk adımı atabilir. Bu durum, beklenmedik bir aşkın kapılarını aralayabilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…