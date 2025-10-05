6 Ekim Pazartesi Balık Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Balık, bugün gezegenlerin dansında yeni bir hareketlilik var. Bilgelik gezegeni Merkür, Akrep burcuna geçiş yapıyor. Bu geçişle birlikte zihninin derinliklerine bir yolculuk yapmaya hazır olmalısın. Bu süreçte, eğitimle ilgili konular, yurt dışı bağlantıların veya hukuki işlerini ön plana çıkabilir. Belki de uzaklardan bir yerden, belki de beklediğinden çok daha önce bir haber alabilirsin. Bu haber, önemli bir karar vermeni gerektirebilir.

Yeni bir projede belki de rotanı değiştirmen gerekebilir. Bu değişiklik, seni özgürleştirebilir, yeni ufuklara taşıyabilir. Ancak detayları atlamamanda fayda var. İlk başta biraz karmaşa yaşanabilir, belki de kafan da biraz karışabilir. Ancak endişelenme, sonunda her şey yerli yerine oturacak ve netlik kazanacak.

Aşk hayatına gelirsek, romantizm ve sezgiler bugün el ele. Partnerinle daha derin bir bağ kurmak, onu daha iyi anlamak ve anlaşılmak mümkün. Bekar Balıklar içinse bugün, ruhunun derinliklerine hitap eden bir aşkın ayak sesleri duyuluyor. Galiba seni kendine çeken biriyle tanışmak üzeresin. Kim bilir, belki de hayatının aşkıyla bugün karşılaşabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…