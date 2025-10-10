Sevgili Balık, bugün hayatının bir dönüm noktasında olabilirsin. Kariyerinle ilgili önemli bir karar aşamasında hissedebilirsin kendini. Venüs ve Satürn'ün karşıt açıda olması, 'Acaba benim değerim yeterince takdir ediliyor mu?' diye düşünmene neden olabilir. Eğer bu soruya verdiğin cevap 'hayır' ise, belki de artık kendi rotanı çizme ve yeni bir yön belirleme zamanı gelmiştir. Değişimler her zaman biraz korkutucu olabilir. Ancak unutma ki senin büyümeni ve gelişmeni sağlayacak olan da bu değişimlerdir.

Maddi konularda bir iş fırsatının ertelendiğini görebilirsin. Bu durum, ilk etapta moralini bozabilir, ancak bu geçici aksilik seni daha sağlam ve detaylı bir plan yapmaya yönlendirecek. Bugünü, durumu sabırla analiz etmek ve sezgilerini dinlemek için kullan. Senin iç sesin, en iyi rehberin olacaktır.

Gelelim aşka! Bugün partnerinle aranda duygusal bir mesafe oluştuğunu hissedebilirsin. Partnerinin ilgisizliği seni üzebilir ve kırabilir. Ancak hemen vazgeçmemen gerektiğini unutma. Venüs ve Satürn'ün oluşturduğu bu enerji hattı, sana bir şey öğretiyor: Gerçek ve sağlam bir bağ, sessizlikte bile varlığını hissettirebilen bağdır. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…