Sevgili Balık, bugün hayatının belki de en önemli dönemeçlerinden birinde olabilirsin. İş hayatınla ilgili son derece kritik bir kararın eşiğinde hissedebilirsin kendini. Venüs ve Satürn'ün karşıt açıda oluşu, seni biraz huzursuz edebilir ve 'Acaba benim emeğim ve yeteneklerim yeterince takdir görüyor mu?' diye düşünmene sebep olabilir. Eğer bu soruya içtenlikle verdiğin cevap 'hayır' ise, belki de artık kendi yönünü belirleme ve kendi rotanı çizme zamanı gelmiştir.

Değişimler, genellikle biraz korkutucu olabilir. Ancak unutma ki, senin büyümeni, gelişmeni ve ilerlemeni sağlayacak olan da bu değişimlerdir. Bu yüzden, korkularını bir kenara bırak ve cesaretini topla. Maddi konularda belki de bir iş fırsatının ertelendiğini görebilirsin. Bu durum, ilk etapta moralini bozabilir, hatta belki de hayal kırıklığına uğratabilir. Ancak bu geçici aksilik, aslında seni daha sağlam, daha detaylı ve daha stratejik bir plan yapmaya yönlendirecek. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…