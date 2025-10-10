Sevgili Balık, bugün aşk hayatında biraz karmaşa yaşayabilirsin. Partnerinle aranda beliren duygusal bir mesafe, canını sıkabilir ve hatta kalbini kırabilir. Partnerinin ilgisizliği ise seni üzüyor olabilir. Ancak unutma ki, her şey hemen vazgeçmek için bir sebep değil.

Gökyüzündeki yıldızların konumuna göre, Venüs ve Satürn'ün oluşturduğu enerji hattı, senin için önemli bir ders içeriyor. Bu enerji, gerçek ve sağlam bir bağın, sessizlikte bile varlığını hissettirebileceğini işaret ediyor Yani, belki de partnerinin ilgisizliği, aslında seninle olan bağının ne kadar kuvvetli olduğunu test etmek için bir fırsat olabilir. Hadi ona sor, neden bu mesafe? Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…