Balık Burcu
20 Aralık 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem
Astroloji Editörü
19.12.2025 - 18:01

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Balık ve yükselen Balık burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 20 Aralık Cumartesi günü Balık ve yükselen Balık burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 20 Aralık Cumartesi gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Balık ve yükselen Balık burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bugün Yay burcunda gerçekleşen Yeni Ay, enerjini biraz sarsabilir. Stresinle başa çıkmakta zorlandığın bu dönemde, yorgunluk hissinin arttığını fark edebilirsin. Özellikle omuzlarında, boynunda ve sırt bölgenizde bir ağırlık hissi olabilir. Bu durum, sanki dünyanın tüm yükünü taşıyormuşsun gibi hissettirebilir.

Fakat bu Yeni Ay, sana önemli bir mesaj gönderiyor. Hem zihnini hem de bedenini yüklerden arındırmanın zamanı geldi. Bu süreçte kendine biraz daha fazla özen göstermeyi unutma. Stresinle başa çıkmak için belki yeni bir spor dalına başlamak, belki de bir meditasyon seansına katılmak iyi gelebilir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal...

