Sevgili Balık, bugün aşk hayatına dair biraz sohbet edeceğiz. Gökyüzünde Yay burcunda parıldayan Yeni Ay, iç dünyanda bir denge arayışını harekete geçirecek. Eğer duygularını bir kenara bırakıp onları görmezden geliyorsan, bu durumun artık son bulması gerektiğini söyleyebiliriz. Aşka kollarını sonuna kadar açmanın tam zamanı!

Peki ama gerçekten ne istiyorsun? Aşkı ne kadar çok arzuluyorsun? Bu soruların yanıtlarını bulmak, hayatını daha da anlamlı kılacak. Unutma ki hayat sadece kişisel hedeflerine ulaşmak, özgür olmak ve bireyselliğini korumakla sınırlı değil. Aşk, hayatının önemli bir parçası ve ona gereken önemi vermen gerekiyor. Her şeyde olduğu gibi aşkta da denge çok önemli. Bu dengeyi sağlamak ise kalbini tamamen saracak ve ardından tutku ve şehvet de peşini bırakmayacak, bizden söylemesi! Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…