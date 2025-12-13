Sevgili Balık, bugün aşk hayatında Mars ve Neptün'ün büyüleyici dansının sana sunduğu fırsatları değerlendirme zamanı. Bu iki gezegenin bir araya gelmesi, aşk hayatında tutkunun mistik ve ruhsal bir boyuta taşınmasına yardımcı olabilir. Rüyaların ve sezgilerin sana yol gösterebilir, sana aşkta nereye gitmen gerektiğini anlatabilir. Ancak dikkatli olmalısın, çünkü bu etki aynı zamanda kendini kandırmana veya partnerini gereğinden fazla idealize etmene de yol açabilir. Aşkta gerçekleri görmeye odaklanmalısın. Çünkü aşkta gerçekler her zaman en sağlam temeli oluşturur.

Eğer bekar bir Balık burcuysan, bugün hayranlık duyduğun kişiye karşı güçlü bir atılım yapma isteği duyabilirsin. Belki de uzun zamandır hayranlık duyduğun birine karşı hislerini açıklamak için doğru zamanın geldiğini hissediyorsun. Peki seni sınırlayan ya da engelleyen ne? Kendi içindeki korkular mı, yoksa belirsizlikler mi? Unutma aşka cesur olan kazanır! Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…