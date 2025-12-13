Sevgili Balık, bugün burcunda konumlanan Neptün'ün, enerji dolu Mars ile karşı karşıya gelmesi ile bazı karşıtlıklar söz konusu olabilir. Mesela, kişisel girişimlerin ve dış dünyaya yansıttığın imaj arasındaki farklılık seni yorabilir. Eylemlerinde ve kararlarında bir miktar belirsizlik oluşturabilir. Yeni etrafındakilerin senden beklentilerine yanıt vermek ile yeni bir işe atılmak ya da kişisel bir projeye adım atmak arasında kalabilirsin. Bu durumda iyi düşünmeli ve seni mutlu edecek yolu seçmelisin!

Kariyer hayatında ya da eğitim yolculuğunda önemli adımlar atarken, kendini dürüst olmayı da unutmamalısın. Belki de toplumsal imajın konusunda risk almalı... Ama bildiğini okumalısın. Hayallerine doğru adım atman bizi de mutlu edecektir. Neptün sana destek oluyorken, başarılarını görmekten daha iyi ne olabilir ki? Bol şans!

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise Mars ve Neptün'ün bu etkileyici dansı, ilişkindeki tutkunun mistik ve ruhsal bir boyuta taşınmasına yardımcı olabilir; rüyaların ve sezgilerin sana yol gösterebilir. Ancak bu etki aynı zamanda kendini kandırmana veya partnerini gereğinden fazla idealize etmene de yol açabilir. Aşkta gerçekleri görmeye odaklan! Bekar bir Balık burcuysan, hayranlık duyduğun kişiye karşı güçlü bir atılım yapma isteği duyabilirsin. Peki seni sınırlayan ya da engelleyen ne? Hadi harekete geç. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…