Yaptıkları Komik Mesajlaşmaları Paylaşarak İletişimden Maksimum Verim Alan Kişiler



Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
05.01.2026 - 15:27

Uygulamaların DM bölümleri olsun, WhatsApp olsun farklı mecralar olsun sürekli bir mesajlaşma içindeyiz. Hem de deliler gibi! Tabii bu kadar yazışınca ortaya komik kesitler de çıkıyor ve sosyal medyada dolaşıma giriyor. Peki, yazışırken kırıp geçirenler, yazışmalarını cesurca paylaşarak güldürenler kimler?

İyi eğlenceler 🚀

Başlayalım!


twitter.com

Müdahale geldi.


twitter.com

Ne kadar uzak kaldıysa artık...


twitter.com

Devam edelim...


twitter.com

Gerçek dostluk...


twitter.com
Daat?


twitter.com

Samimiyet diyelim...


twitter.com

Kapatalım 👋


twitter.com

Oğuzhan Kaya

Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
