2026'nın Aşırı Hızlı Başlamasından Trump'ın Kızının Elimizde Olmasına Son 24 Saatin Viral Tweetleri

2026’nın Aşırı Hızlı Başlamasından Trump’ın Kızının Elimizde Olmasına Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
04.01.2026 - 18:31

Haftanın son gününe geldik. Her gün olduğu gibi yine bugünü de günün en çok dikkat çeken tweetleri ile kapatıyoruz. X'in mizah ustaları, enerjileriyle bugün de X'in gündemini şekillendirdi. Bakalım, pazar günü hangi kullanıcıların tweetleri kahkahaları tetikledi, hangileri yoğun beğeni alarak viral hale geldi.

Keyifli okumalar 💃

Hazırsan başlayalım 🚀

Hazırsan başlayalım 🚀
twitter.com

O buruk his...

O buruk his...
twitter.com

Belki de bu yüzden değilsin.

Belki de bu yüzden değilsin.
twitter.com

4 oldu bile...

4 oldu bile...
twitter.com

👇

👇
twitter.com
Olmuyor o iş öyle.

Olmuyor o iş öyle.
twitter.com

Cumartesi gecesinin dibini sıyırmak.

Cumartesi gecesinin dibini sıyırmak.
twitter.com

Her şeyi kahveye göre hesapladıktan sonra, kahveyi de eksiltmemiz gerektiğini kabullenemedik çünkü.

Her şeyi kahveye göre hesapladıktan sonra, kahveyi de eksiltmemiz gerektiğini kabullenemedik çünkü.
twitter.com

Elim ayağım titriyor, özür dilerim.

Elim ayağım titriyor, özür dilerim.
twitter.com

👇

👇
twitter.com
Zamanlaman harika abla.

Gerçekten nasıldı 2025?

Gerçekten nasıldı 2025?
twitter.com

Yarın görüşürüz 👋

Yarın görüşürüz 👋
twitter.com

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
