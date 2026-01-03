onedio
Havuçlu Kek İçin Kardan Adamlara Dadanandan Anaokulu İçinde Ukte Kalana Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Havuçlu Kek İçin Kardan Adamlara Dadanandan Anaokulu İçinde Ukte Kalana Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
03.01.2026 - 18:28

Haftanın en güzel gününe geldik. Her gün olduğu gibi yine bugünü de günün en çok dikkat çeken tweetleri ile kapatıyoruz. X'in mizah ustaları, enerjileriyle bugün de X'in gündemini şekillendirdi. Bakalım, cumartesi günü hangi kullanıcıların tweetleri kahkahaları tetikledi, hangileri yoğun beğeni alarak viral hale geldi.

Keyifli okumalar 💃

Hazırsan başlayalım 🚀

x.com

Hayatın çok zor olduğunu düşündüğümüz o günler.

Hayatın çok zor olduğunu düşündüğümüz o günler.
twitter.com

Ekonomi o kadar mı kötü diye sormayacağım.

Ekonomi o kadar mı kötü diye sormayacağım.
twitter.com

Okumuş insanın laf sokması da başka.

Okumuş insanın laf sokması da başka.
twitter.com

👇

twitter.com
2026 olmasını da beklemiyorduk hiç.

2026 olmasını da beklemiyorduk hiç.
twitter.com

Çıkabilirsen geri dönmek istemeyeceksin.

Çıkabilirsen geri dönmek istemeyeceksin.
twitter.com

Daha neler yaşandı o dönem.

Daha neler yaşandı o dönem.
twitter.com

Ne güzel tesadüf.

Ne güzel tesadüf.
twitter.com

Plan efsaneymiş yalnız.

Plan efsaneymiş yalnız.
twitter.com
Bir şey itiraf edeyim mi?

Bir şey itiraf edeyim mi?
twitter.com

👇

twitter.com

Yarın görüşürüz 👋

twitter.com

