article/comments
article/share
Yeni Yılda Paraya Para Demek İstemeyenler Toplanın: Astrolog Can Aydoğmuş'dan Bereket Ritüeli

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
03.01.2026 - 17:51 Son Güncelleme: 03.01.2026 - 17:52

Son dönemde özellikle sosyal medyada pek çok ritüel ve manifest yöntemi görüyor. Her yeni yıl yeni bir umut demek. Bu yüzden yeni yıla pek çok kişi ritüel ve manifestlerle girdi. Herkes yeni yılda sağlık, yeni aşk ve en önemlisi de 'para' diledi. Peki en etkili bereket ritüeli hangisi?

Astrolog Can Aydoğmuş, takipçileriyle etkili bir para manifesti paylaştı. Gelin ritüelin detaylarını anlatalım.

Kaynak: https://x.com/SizisevenbirCan/status/...
Astrolog Can Aydoğmuş'u tanıyorsunuz. Kendisi hem sosyal medyada hem televizyon kanallarında sık sık burçlarla ve yeni dönemle ilgili öngörülerini paylaşıyor.

Kendisi bu sefer de takipçileri ile bir bereket ritüeli paylaştı. Peki bu ritüel nasıl yapılıyor?

Öncelikle kullandığınız banka uygulamasının ekran görüntüsünü alıyorsunuz.

Bakiyenin yazdığı kısmı silip, yerine hayalinizdeki miktarı yazıyorsunuz. Ardından da bunu hayal panonuza ekliyorsunuz.

Önemli olan uçuk br miktar yazmamak!

Eğer sadece 10 bin liranız varsa, 10 milyon yazmayın. Zihniniz buna direnç gösterir ve ritüel 'çalışmaz'. Eğer 100 bin liranız varsa 1 milyon yazabilirsiniz. Aradaki fark 'ulaşılabilir' hissettirmeli ki enerjiniz buna uyum sağlasın.

Ardından ise kendiniz için olumlama cümlelerini sürekli olarak tekrarlanamız, enerjinizi yükseltmeniz gerekiyor. 'Zenginim, bolluk bereket lüks şan şöhret içinde haz, huzur ve mutlulukla yaşıyorum. Harika birisi ile karşılıklı aşk yaşıyorum. Yine ballıyım yine şanslıyım.' gibi

Küçük bir uyarı;

Asla gerçek banka bilgilerinizi, IBAN numaranızı veya şifrelerinizi sosyal medya platformlarında veya tanımadığınız kişilerle paylaşmayın.

Sadece rakam yazmak finansal durumunuzu değiştirmez; bu tür çalışmalar genellikle kişiyi hedefine odaklamak ve çalışma motivasyonunu artırmak için bir 'niyet' olarak görülmelidir.

