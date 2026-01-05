onedio
Soruşturma Başlatılan Bedri Usta Özür Diledi

Dilara Şimşek
05.01.2026 - 15:26

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 'Bedri Usta' isimli restoran hakkında sosyal medya mecralarında yüksek fiyat uygulamalarına ilişkin içeriklerin yayınlanması üzerine resen soruşturma başlattı. Soruşturma başlatılmasının ardından Bedrettin Aydoğdu’dan özür paylaşımı geldi.

Bedri Usta lakaplı kebapçı Bedrettin Aydoğdu hakkında soruşturma başlatıldı.

Bedri Usta isimli restoran sahibi ve sosyal medyanın yakından tanıdığı Bedrettin Aydoğdu, bir vatandaşın mekandaki fiyatlara tepki gösterdiği paylaşıma cevap vermişti. Aydoğdu, yaptığı paylaşımda fahiş fiyat fişini paylaşarak “Senin takipçin az, dur ben paylaşayım da adam gör” ifadelerini kullanmıştı.

Gelen tepkilerin ve başlatılan soruşturmanın ardından Bedri Usta'dan özür paylaşımı geldi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bedri Usta, şu ifadeleri kullandı:

'Herkese selamlar,

Günlerdir süren olaylar ne geçmişime ne de bugünüme yakışıyor. Ben hiçbir zaman kimseyi aşağılamadım, kimseyle dalga geçmedim. Hayatım boyunca emek vererek, çalışarak bir yerlere gelmeye çalıştım ve hâlâ da çalışıyorum. Elimden geldiği kadar, ihtiyacı olan insanlara yardım etmeyi gönülden seven biri olduğumu paylaşımlarımda da görebilirsiniz.

Beni eleştiren kişiyi sayfamda paylaşmamın sebebi, şeffaf olduğumu göstermekti. Ancak orada yazdığım metin, anlatmak istediğim anlamın dışına çekildi. Bu durumdan dolayı kalbi kırılan, kendini incinmiş hisseden herkesten içtenlikle özür dilerim.

Bundan sonraki süreçte konunun daha fazla uzamaması adına bu başlıkla ilgili bir paylaşım yapmayacağım. Herkese anlayışı için teşekkür ederim.'

