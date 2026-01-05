Soruşturma Başlatılan Bedri Usta Özür Diledi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 'Bedri Usta' isimli restoran hakkında sosyal medya mecralarında yüksek fiyat uygulamalarına ilişkin içeriklerin yayınlanması üzerine resen soruşturma başlattı. Soruşturma başlatılmasının ardından Bedrettin Aydoğdu’dan özür paylaşımı geldi.
Bedri Usta lakaplı kebapçı Bedrettin Aydoğdu hakkında soruşturma başlatıldı.
Gelen tepkilerin ve başlatılan soruşturmanın ardından Bedri Usta'dan özür paylaşımı geldi.
