Ünlü Kebapçı "Bedri Usta" Hakkında Re’sen Soruşturma Başlatıldı
İstanbul’un Kadıköy ilçesindeki Kalamış semtinde bulunan ünlü kebapçı “Bedri Usta” ve restoran sahibi Bedrettin Aydoğdu hakkında savcılık tarafından re’sen soruşturma başlatıldığı açıklandı. “Bedri Usta”, ürünlerinin pahalı olmasını eleştiren bir kullanıcının paylaşımıyla dalga geçmiş, sonrasında gelen tepkiler nedeniyle özür dilemişti.
Bir sosyal medya kullanıcısı “Bedri Usta” isimli mekandaki fiyatları eleştirmiş ve adisyon paylaşmıştı.
Savcılık da fahiş fiyat iddiaları nedeniyle harekete geçti.
