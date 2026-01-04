onedio
Ünlü Kebapçı "Bedri Usta" Hakkında Re’sen Soruşturma Başlatıldı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
04.01.2026 - 14:36

İstanbul’un Kadıköy ilçesindeki Kalamış semtinde bulunan ünlü kebapçı “Bedri Usta” ve restoran sahibi Bedrettin Aydoğdu hakkında savcılık tarafından re’sen soruşturma başlatıldığı açıklandı. “Bedri Usta”, ürünlerinin pahalı olmasını eleştiren bir kullanıcının paylaşımıyla dalga geçmiş, sonrasında gelen tepkiler nedeniyle özür dilemişti.

Bir sosyal medya kullanıcısı “Bedri Usta” isimli mekandaki fiyatları eleştirmiş ve adisyon paylaşmıştı.

Mekanın sahibi Bedrettin Aydoğdu ise paylaşımı alıntılayarak, “Senin takipçin az, paylaşayım da adam gör” ifadelerini kullanmıştı. Sonrasında “Bedri Usta” isimli mekân hakkında Ticaret Bakanlığı inceleme başlatmıştı.

Sosyal medyadaki tepkiler sonrasında Bedrettin Aydoğdu yaptığı açıklamada özür dilemişti.

Savcılık da fahiş fiyat iddiaları nedeniyle harekete geçti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, “Bedri Usta” isimli restoran hakkında sosyal medya mecralarında yüksek fiyat uygulamalarına ilişkin içeriklerin yayınlanması üzerine re’sen soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Savcılığın açıklaması şu şekilde:

“Cumhuriyet Başsavcılığımızca, sosyal medya mecralarında kamuoyuna yansıyan ve bir vatandaşa ait paylaşımın, ‘Senin takipçin az, dur ben paylaşayım da adam gör’ şeklindeki ifadelerle yeniden paylaşılması suretiyle yüksek fiyat uygulamalarına ilişkin içeriklerin yayımlandığı iddiaları kapsamında, ‘Bedri Usta Kebap’ adıyla faaliyet gösteren işletme ile işletme sahibi Bedrettin Aydoğdu hakkında yapılan ihbar ve şikâyetler üzerine re’sen soruşturma başlatılmıştır. İddialara konu paylaşımlara ilişkin gerekli kayıt ve tespit işlemleri yapılmış olup, ilgili kurum ve kuruluşlarla ivedilikle yazışmalara başlanmıştır. Soruşturma işlemleri, mevzuat hükümleri çerçevesinde ve titizlikle sürdürülmektedir.”

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
