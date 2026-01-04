Yunanistan Hava Sahasında Kaos: Tüm Uçuşlar Durduruldu, Uçaklar Türkiye’ye Yönlendiriliyor

Başta Atina’daki Eleftherios Venizelos Havalimanı olmak üzere ülke genelinde tüm havaalanlarında operasyonlar durduruldu. Hava sahasını kapatan Yunanistan’a inemeyen uçaklar, Türkiye’deki havaalanlarına yönlendiriliyor.

Uçuş için havaalanlarına gelenler nedeniyle yoğunluk oluşmuş durumda. Yetkililer ise uçuşların ne zaman açılacağını henüz duyurmadı.

Radyo frekanslarında yaşanan arıza nedeniyle kule ile pilotlar arasında sağlıklı iletişim kurulamıyor. Havada olan uçakların ise acil durum frekansları (VHF ve HF) üzerinden takip edildiği bildirildi.