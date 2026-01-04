onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Yunanistan Hava Sahasında Kaos: Tüm Uçuşlar Durduruldu, Uçaklar Türkiye’ye Yönlendiriliyor

Yunanistan Hava Sahasında Kaos: Tüm Uçuşlar Durduruldu, Uçaklar Türkiye’ye Yönlendiriliyor

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
04.01.2026 - 14:18

Yunanistan’da radyo frekanslarında yaşanan geniş çaplı arıza nedeniyle ülkenin tüm hava sahası kapatıldı. Yunanistan devlet televizyonu yaptığı duyuruda, ülke genelinde tüm havaalanlarında operasyonların durdurulduğunu açıkladı. Yunanistan’a inmeyi planlayan uçaklar, Türkiye’deki havaalanlarına yönlendiriliyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yunanistan’da bu sabah saatlerinde radyo frekanslarında başlayan arıza kaosa dönüştü.

Yunanistan’da bu sabah saatlerinde radyo frekanslarında başlayan arıza kaosa dönüştü.

Başta Atina’daki Eleftherios Venizelos Havalimanı olmak üzere ülke genelinde tüm havaalanlarında operasyonlar durduruldu. Hava sahasını kapatan Yunanistan’a inemeyen uçaklar, Türkiye’deki havaalanlarına yönlendiriliyor.

Uçuş için havaalanlarına gelenler nedeniyle yoğunluk oluşmuş durumda. Yetkililer ise uçuşların ne zaman açılacağını henüz duyurmadı.

Radyo frekanslarında yaşanan arıza nedeniyle kule ile pilotlar arasında sağlıklı iletişim kurulamıyor. Havada olan uçakların ise acil durum frekansları (VHF ve HF) üzerinden takip edildiği bildirildi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın