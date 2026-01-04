Yunanistan Hava Sahasında Kaos: Tüm Uçuşlar Durduruldu, Uçaklar Türkiye’ye Yönlendiriliyor
Yunanistan’da radyo frekanslarında yaşanan geniş çaplı arıza nedeniyle ülkenin tüm hava sahası kapatıldı. Yunanistan devlet televizyonu yaptığı duyuruda, ülke genelinde tüm havaalanlarında operasyonların durdurulduğunu açıkladı. Yunanistan’a inmeyi planlayan uçaklar, Türkiye’deki havaalanlarına yönlendiriliyor.
Yunanistan’da bu sabah saatlerinde radyo frekanslarında başlayan arıza kaosa dönüştü.
