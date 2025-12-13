Sevgili Balık, bugün evrenin enerjisi, burcunda bulunan Neptün'ün, enerji dolu Mars ile karşı karşıya gelmesi ile senin için bazı karşıtlıkların ortaya çıktığını gösteriyor. Bir yandan kişisel girişimlerin ve hedeflerin varken, diğer yandan dış dünyaya yansıttığın imajın arasında bir uçurum hissedebilirsin. Bu durum, eylemlerinde ve kararlarında bir miktar belirsizlik oluşturabilir. Belki de etrafındakilerin senden beklentilerine yanıt vermek ile yeni bir işe atılmak ya da kişisel bir projeye adım atmak arasında kalabilirsin. Bu durumda, seçimlerini yaparken iyi düşünmeli ve seni mutlu edecek, iç sesinin yönlendirdiği yolu seçmelisin.

Kariyer hayatında ya da eğitim yolculuğunda önemli adımlar atarken, kendini dürüst olmayı da unutmamalısın. Belki de toplumsal imajın konusunda risk almalı... Ama bildiğini okumalısın. Hayallerine doğru adım atman bizi de mutlu edecektir. Neptün sana destek oluyorken, başarılarını görmekten daha iyi ne olabilir ki? Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…