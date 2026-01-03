Yeni Müzik Alarmı: Keşfetmeniz Gereken Ses Nowayout
Hep aynı şeyleri dinlemekten sıkılanlar buraya çünkü yeni ve etkileyici bir müzik keşfine çıkıyoruz. İşte karşınızda dinlendirici tarzıyla Nowayout ve onun eşsiz parçaları! Takın kulaklıkları, keşfe çıkıyoruz!
1. it's late, close your eyes
2. stop thinking and sleep
3. it will be okay, go to sleep
4. let go, you need sleep
5. it's late, you should sleep
6. calm your anxiety
7. you're safe, go to sleep
8. you need sleep
9. forget about it and relax
10. everything can wait, rest now
