Sevgili Koç, bugün kariyer hedeflerine hızla ilerlemeye odaklanabilirsin. Ancak Mars ve Neptün arasındaki kare açı, hedeflerine giden yolda biraz sisli ve belirsiz bir atmosfer oluşturabilir. İş hayatındaki ilerlemelerin sonuçlarını net bir şekilde görememek ise içinde bir huzursuzluk fırtınası oluşturabilir.

Bu noktada, hızlı hareket etme arzun ne kadar yoğun olursa olsun, özellikle hızlı kazanç vadeden tekliflere ve riskli yatırımlara karşı biraz daha dikkatli olman gerekiyor. Bu dönemde, sezgilerini bir kenara bırakıp mantığını ön plana çıkarman ise şart. Hatta, önemli finansal kararları bir süreliğine rafa kaldırman ve detayları iki kez kontrol ederek günün karmaşık enerjisini yönetmen, senin için çok daha iyi olabilir. Belki de bir eğitim programına kaydolmak veya işle ilgili bir proje için somut ve gerçekçi planlar yapmak bugün senin içi en iyisi olabilir. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…