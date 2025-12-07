Sevgili Koç, bugün adeta enerji dolusun! İş hayatında öyle bir döneme geldin ki, uzun süredir içinde biriktirdiğin ve belki de biraz da çekindiğin o büyük değişimi artık erteleyemezsin. Risk almak konusunda içindeki arzu, artık bir başka bahara bırakılamayacak kadar güçlü. Yeni bir başlangıç yapma isteği, Pazartesi sabahının taze ve dinamik enerjisiyle birleşiyor, sana cesaret ve güç veriyor. Belki yeni bir sektörde kariyer yapma, belki başka bir şehre taşınma ya da yeni bir çevre edinme... Hangi alanda yenilik çağrısı duyuyorsun?

Sabahın erken saatlerinden itibaren, kendini yeni planlar yaparken, alternatifleri titizlikle değerlendirirken ve seçenekleri bir bir ayıklarken bulabilirsin. Bu dönem senin için bir zorunluluktan kaynaklanan bir değişim değil, daha çok bilinçli bir yükseliş enerjisi taşıyor. Yenilikler seni korkutmuyor; tam tersine, seni daha da motive ediyor, daha da hırslı yapıyor. Tam da bu noktada unutmamalısın ki, evet risk büyük. Ancak riskin büyüklüğü, getirisinin de büyük olacağının bir göstergesi. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…