onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Lazım'lar Cehenneminden Çıkış Bileti - Yeni Yıl Listeniz Aslında Kendinizi Kandırma Sanatı mı?

etiket Lazım'lar Cehenneminden Çıkış Bileti - Yeni Yıl Listeniz Aslında Kendinizi Kandırma Sanatı mı?

Ece Benligiray
Ece Benligiray - yazio
28.12.2025 - 14:27

Aralık bitti. Ocak kapıda. Ritüeller, listeler çoktan başladı.

Kimi alır kalemi eline, alt alta sıralar. Maddeler, hedefler, stratejiler... Kimi daha romantiktir. Dergi keser, resim bulur, 'Vizyon Panosu' yapar. Hayallerini mantar panoya iğneler. Panoyu yaparken yanımıza bir mum da yaktık mı? Tamam :)

Adına 'hedef' de, 'dilek' de, 'niyet' de... Fark etmez. Eğer o panoya bakarken içinde sinsi bir 'Bunu yapmam lazım, buna sahip olmam lazım' sıkıntısı varsa... Geçmiş olsun. Hoş geldin 'Lazım'lar Cehennemi'ne.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kendini kandırma. "Lazım" kelimesini kullanmasan bile, o enerjiyi yaydığın an, tutkuyu öldürüyorsun.

Kendini kandırma. "Lazım" kelimesini kullanmasan bile, o enerjiyi yaydığın an, tutkuyu öldürüyorsun.

Ben de yaptım yıllarca, yargılamıyorum. Ama fark ettim ki lazım’larla olmuyor.

Çünkü “lazım’lar senden çıkmıyor. Toplumun beklentilerini, anne-babanın sesini, seni otantik olmaktan koruyan sabotajcının sinsi beklentilerini koyuyorsun o masaya listelerini yaparken. 

Daha kötüsü ne biliyor musun? Beynimiz biraz saf. Sen o hedefi süslü kağıtlara yazıp, bir de eşe dosta duyurunca ne oluyor sanıyorsun? Beyin diyor ki: 'Tamamdır, yazdık, paylaştık, hallettik!' Kitabı defteri kapatıyor. Dopamini salgılıyor. Sonra? Sonrası malum.

Eski senenin fotokopisi. Aynı tas aynı hamam.

Ocak’ta bir heves başlayıp Şubat’ta seyrekleşen spor salonu ziyaretleri, 3-5 gün uyulup sonra unutulan beslenme listeleri, “iyi oluş” adı altında hayata entegre edilip ilk yoğunlukta pas geçilen rutinler, yavaş yavaş vaz geçilen hayaller, “şu dönemim geçsin söz” diyerek başlayan ertelemeler…

Aylar geçiyor. Aralık yine geliyor. Ve o içindeki acımasız muhasebeci defteri açıyor: 'Bak, yine yapamadın. Yine olmadı. Beceriksizsin.'

Al sana eziyetin daniskası. Kendi ellerinle kendine kurduğun tuzak.

Al sana eziyetin daniskası. Kendi ellerinle kendine kurduğun tuzak.

Gel bu sene bu oyunu boz. 2026'ya girerken o listeleri, o 'olmuş gibi yapıp kendini kandırma' hallerini bir kenara bırak. Özgün ol, varsın “bu da yeni yıl hedefi mi olur desinler” ya da yazma liste filan. Bak önce gerçekten neyi istiyor ruhun?

Sadece dürüst ol. Mecburiyetlerini değil. Açlığını hissettiğin şeyleri bul. Hedef listende böyle açık açık “lazım” yazmıyorsun biliyorum ama gizli öznede bile olmasın! 

“Sağlıklı beslenmem lazım” deme. “Bedenimi ona en iyi gelecek gıdalarla beslemek istiyorum” de

'Zayıflamam lazım' deme. 'Hafiflemek istiyorum' de.

'Zengin olmam lazım' deme. 'Bereketi, konforu, gücü istiyorum' de.

'Lazım' dersen, beyin kaçar. 'İstiyorum' dersen, beyin yol arar.

Lazım'ların sesini kıs. Ruhunun sesini sonuna kadar aç.

2026, kopyala-yapıştır bir yıl olmasın. 

Senin yılın olsun.

Var mısın? ;)

Instagram

Facebook

X

Web

Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Ece Benligiray
Ece Benligiray
yazio
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam