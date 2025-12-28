Lazım'lar Cehenneminden Çıkış Bileti - Yeni Yıl Listeniz Aslında Kendinizi Kandırma Sanatı mı?

Aralık bitti. Ocak kapıda. Ritüeller, listeler çoktan başladı.

Kimi alır kalemi eline, alt alta sıralar. Maddeler, hedefler, stratejiler... Kimi daha romantiktir. Dergi keser, resim bulur, 'Vizyon Panosu' yapar. Hayallerini mantar panoya iğneler. Panoyu yaparken yanımıza bir mum da yaktık mı? Tamam :)

Adına 'hedef' de, 'dilek' de, 'niyet' de... Fark etmez. Eğer o panoya bakarken içinde sinsi bir 'Bunu yapmam lazım, buna sahip olmam lazım' sıkıntısı varsa... Geçmiş olsun. Hoş geldin 'Lazım'lar Cehennemi'ne.