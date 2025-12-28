Yemeklerle İlgili Paylaşımlarıyla Hepimizi Mizaha Doyuran Kişilerden Haftanın En Komik Yemek Tweetleri

Koca bir yılı daha artık geride bırakıyoruz. Bu sene en çok yaptığımız şeylerden biri de muhtemelen sosyal medya paylaşımları arasında kaybolmak oldu. Yeri geldi komik paylaşımlarla eğlendik yeri geldi kimilerinin anılarıyla hüzünlendik. Elbette yemekleri de mizahına alet edip güldürmeyi başaranlar da vardı.

Gelin, yılı kapatmadan önce bu kez haftanın en komik yemekli tweetlerine bakalım! 😂