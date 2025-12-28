onedio
Yemeklerle İlgili Paylaşımlarıyla Hepimizi Mizaha Doyuran Kişilerden Haftanın En Komik Yemek Tweetleri

Yemeklerle İlgili Paylaşımlarıyla Hepimizi Mizaha Doyuran Kişilerden Haftanın En Komik Yemek Tweetleri

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
28.12.2025 - 14:21

Koca bir yılı daha artık geride bırakıyoruz. Bu sene en çok yaptığımız şeylerden biri de muhtemelen sosyal medya paylaşımları arasında kaybolmak oldu. Yeri geldi komik paylaşımlarla eğlendik yeri geldi kimilerinin anılarıyla hüzünlendik. Elbette yemekleri de mizahına alet edip güldürmeyi başaranlar da vardı.

Gelin, yılı kapatmadan önce bu kez haftanın en komik yemekli tweetlerine bakalım! 😂

Başlayalım! 😂

twitter.com

👇🏻

twitter.com

Çayı şekersiz içenler burada mı?

twitter.com

Buradan bir maymun geçmiş diyecektik ama...

twitter.com

👇🏻

twitter.com
👇🏻

twitter.com

Katılımı zorunlu olan en güzel şey.

twitter.com

Kişi başı yaklaşık 20 lira düşüyor :)

twitter.com

👇🏻

twitter.com

👇🏻

twitter.com
😂😂😂

twitter.com

👇🏻

twitter.com

👇🏻

twitter.com

👇🏻

twitter.com

👇🏻

twitter.com
👇🏻

twitter.com

👇🏻

twitter.com

👇🏻

twitter.com

👇🏻

twitter.com

Haftaya görüşmek üzere!

twitter.com

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
