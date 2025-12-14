Sevgili Balık, bu hafta Mars'ın Oğlak burcundaki enerjisi kariyerinde adeta bir rüzgar estiriyor! Kariyerin, ekip çalışmaları, topluluk projeleri ve büyük vizyonlar üzerinden hızla şekilleniyor. Üstelik bu hafta, yeni bir ekip oluşumu içinde yer alma, önemli bir projeye adım atma veya sosyal bir organizasyon içinde liderlik rolünü üstlenme fırsatı da seni bekliyor.

Haftanın ikinci yarısında ise biraz dikkatli olmalısın! Güneş ile Satürn karesi kişisel hedeflerinle (özellikle büyük hayallerinle) sorumlulukların arasında küçük bir gerilim yaratabilir. Ama sakın endişelenme, çünkü Kış Gün Dönümü’nde fikirlerin ve hayal gücün kariyerine değer katacak.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise Güneş ile Chiron üçgeni, kendine dair değersizlik hislerini ve duygusal kırılganlıkları yumuşatıyor. Bu sayede, partnerinle aranda daha destekleyici, birlikte güçlenme odaklı bir iletişim oluşuyor. Şimdi kendini aşk ile daha iyi hissedeceksin! Tabii eğer bekarsan, sosyal gruplar, hobiler veya ait olduğun bir topluluk üzerinden, vizyonu yüksek, romantik bir tanışma çok mümkün. Bu hafta aşkta yeni kapılar aralanabilir, fırsatları kaçırma! Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…