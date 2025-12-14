onedio
article/comments-white
article/share-white
Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey 15 Aralık - 21 Aralık Balık Burcu Haftalık Burç Yorumu

Balık Burcu right-white
15 - 21 Aralık 2025, Haftalık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
14.12.2025 - 18:16

Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Balık ve yükselen Balık burçları 15 Aralık - 21 Aralık haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 15 Aralık - 21 Aralık haftan nasıl geçecek? Bu hafta Balık ve yükselen Balık burçlarını neler bekliyor?

İşte, Balık ve yükselen Balık burcuna özel haftalık burç yorumları

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bu hafta Mars'ın Oğlak burcundaki enerjisi kariyerinde adeta bir rüzgar estiriyor! Kariyerin, ekip çalışmaları, topluluk projeleri ve büyük vizyonlar üzerinden hızla şekilleniyor. Üstelik bu hafta, yeni bir ekip oluşumu içinde yer alma, önemli bir projeye adım atma veya sosyal bir organizasyon içinde liderlik rolünü üstlenme fırsatı da seni bekliyor. 

Haftanın ikinci yarısında ise biraz dikkatli olmalısın! Güneş ile Satürn karesi kişisel hedeflerinle (özellikle büyük hayallerinle) sorumlulukların arasında küçük bir gerilim yaratabilir. Ama sakın endişelenme, çünkü Kış Gün Dönümü’nde fikirlerin ve hayal gücün kariyerine değer katacak.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise Güneş ile Chiron üçgeni, kendine dair değersizlik hislerini ve duygusal kırılganlıkları yumuşatıyor. Bu sayede, partnerinle aranda daha destekleyici, birlikte güçlenme odaklı bir iletişim oluşuyor. Şimdi kendini aşk ile daha iyi hissedeceksin! Tabii eğer bekarsan, sosyal gruplar, hobiler veya ait olduğun bir topluluk üzerinden, vizyonu yüksek, romantik bir tanışma çok mümkün. Bu hafta aşkta yeni kapılar aralanabilir, fırsatları kaçırma! Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Daha uzun vadeli bir astrolojik bakış ister misin?
2025 Seni Neler Bekliyor? Burç Yorumlarını Oku!

Günlük Balık Burcu Yorumu

Oku right-white

Günlük Balık Burcu Yorumu

Aylık Balık Burcu Yorumu

Oku right-white

Aylık Balık Burcu Yorumu

Yıllık Balık Burcu Yorumu

Oku right-white

Yıllık Balık Burcu Yorumu

Bu Hafta Aşk Hayatında Neler Olacak? Hemen Öğren! 💖

Balık burcu için aşk kapıda mı? 💌 Bu hafta duyguların yoğun mu olacak, yoksa biraz sabır mı gerekecek? 🧐

🔮 Şimdi Oku
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
Tüm İçerikleri right-white
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın