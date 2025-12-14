onedio
Balık Burcu right-white
15 - 21 Aralık 2025, Haftalık Aşk Burç Yorumu

astroirem Astroloji Editörü
14.12.2025 - 18:01

Balık ve yükselen Balık burçlarının aşkla imtihanını ve 15 Aralık - 21 Aralık haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Balık ve yükselen Balık burçlarının 15 Aralık - 21 Aralık haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, Balık ve yükselen Balık burcu haftalık aşk yorumları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bu hafta Güneş ile Chiron arasındaki üçgenin enerjisi, kendini değersiz hissetme gibi olumsuz duyguları ve duygusal hassasiyetlerini hafifletiyor. İşte bu enerji sayesinde, partnerinle arandaki iletişim daha da güçleniyor ve birbirinizi destekleyici bir atmosfer oluşuyor. Böylece, kendini aşkın gücüyle daha iyi hissedeceğin bir hafta seni bekliyor.

Öte yandan eğer bekarsan, sana da bir haberimiz var! Dahil olduğun sosyal gruplar, katıldığın etkinler veya üyesi olduğun bir topluluk üzerinden, hayalleri geniş ve romantik bir kişiyle tanışman oldukça mümkün. Bu hafta aşk hayatında yeni kapılar aralanabilir ve yeni fırsatlarla karşılaşabilirsin. Bu fırsatları kaçırmamak için ise gözünü dört açmalısın! Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…

