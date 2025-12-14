Sevgili Balık, bu hafta Güneş ile Chiron arasındaki üçgenin enerjisi, kendini değersiz hissetme gibi olumsuz duyguları ve duygusal hassasiyetlerini hafifletiyor. İşte bu enerji sayesinde, partnerinle arandaki iletişim daha da güçleniyor ve birbirinizi destekleyici bir atmosfer oluşuyor. Böylece, kendini aşkın gücüyle daha iyi hissedeceğin bir hafta seni bekliyor.

Öte yandan eğer bekarsan, sana da bir haberimiz var! Dahil olduğun sosyal gruplar, katıldığın etkinler veya üyesi olduğun bir topluluk üzerinden, hayalleri geniş ve romantik bir kişiyle tanışman oldukça mümkün. Bu hafta aşk hayatında yeni kapılar aralanabilir ve yeni fırsatlarla karşılaşabilirsin. Bu fırsatları kaçırmamak için ise gözünü dört açmalısın! Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…