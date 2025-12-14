Sevgili Balık, bu hafta Güneş ile Chiron arasında oluşan pozitif enerji üçgeni, sağlık konularında seni güçlü bir kalkanla donatıyor. Bu enerji, genel bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı oluyor ve seni hastalıklara karşı adeta bir savaşçıya dönüştürüyor.

Tabii yine de bu hafta boyunca dolaşım sisteme dikkat etmen önemli olacaktır. Özellikle el ve ayaklarında hafif hassasiyetler oluşabilir. Bu hassasiyetler, soğuk hava koşullarında daha da belirginleşebilir. Bu yüzden, bu hafta ayaklarını ve vücudunun uç noktalarını iyi korumak, kan dolaşımını desteklemek için çok önemli olacak. Bedeninin sesine kulak ver ve kendine iyi bak sevgili okur! Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…