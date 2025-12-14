Sevgili Balık, bu hafta Mars'ın Oğlak burcundaki etkileyici enerjisi, kariyerinde adeta bir fırtına gibi esiyor. İş hayatında, ekip çalışmaları ve topluluk projeleri üzerinden hızla ilerliyorsun ve büyük vizyonlarını gerçekleştirmek üzere adımlar atıyorsun. Mars'ın bu enerjisi, senin için yeni bir ekip oluşumuna dahil olma, büyük bir projede yer alma veya sosyal bir organizasyonda liderlik rolünü üstlenme gibi heyecan verici fırsatları beraberinde getiriyor.

Fakat haftanın ikinci yarısında biraz daha dikkatli olman gerekecek. Güneş ile Satürn arasındaki kare açı, kişisel hedeflerinle ve özellikle büyük hayallerinle olan sorumlulukların arasında bir gerilim oluşturabilir. Ancak bu durum seni endişelendirmesin! Kış Gün Dönümü’nde, fikirlerin ve hayal gücün, kariyerine büyük bir değer katacak. Bu dönemde, hayallerini gerçekleştirmek için gereken motivasyon ve enerjiyi bulacaksın. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…