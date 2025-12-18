Sevgili Akrep, bugün oldukça etkileyici bir enerji bekliyor seni! Güneş ile Chiron üçgeninin şifacı enerjisi, hayatının çeşitli alanlarında etkili olacak. Özellikle günlük rutinlerin, çalışma ortamın ve iş hayatındaki alışkanlıklarını yeniden değerlendirmen gerekecek. Bu enerji altında, özellikle fazlası ile üzerine aldığın sorumluluklardan, 'güçlü görünmeliyim' diyerek taktığın maskeden ve yorgunluklarından kurtulabilirsin.

Tam da bu aşamada, iş hayatında takıntılı olduğun detayları geride bırakabilir ve genel tabloya bakmanın hafifliğini yaşayabilirsin. Çalışma ortamını daha düzenli ve stratejik hale getirmek için somut adımlar da atabilirsin. Gerektiği kadar çalışıp daha az yorulup elinden gelen ile daha rahat ve keyifli çalışabilirsin. Kendi kendine eleştiri yapmayı bırakıp olumlu açıdan bakmaya başlamak da bugün yararına olacaktır.

Gelelim aşka! Aşk hayatında da Güneş ve Chiron'un üçgen açısının etkisini hissedeceksin. Partnerine karşı gizlediğin veya kendine itiraf edemediğin bir duygusal ihtiyacı fark edebilirsin. Aşkı bir mücadele alanı olarak görme eğilimini bırakıp daha şefkatli bir rutin oluşturabilirsin. Eğer bekar isen bugün başlayan bir etkileşimde yüzeysel oyunlar oynamak yerine, derin ve dürüst bir bağlanma isteği sergileyebilirsin. Şimdi tutkular kadar duyguları da dinleme vakti! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…