Sevgili Akrep, bugün aşk hayatında biraz hareketlilik gözlemleyebilirsin. Güneş ve Chiron'un oluşturduğu üçgen açı, seni hem partnerine karşı hem de kendine karşı daha dürüst olmaya teşvik edecek. Belki de uzun süredir gizli tuttuğun veya kendine bile itiraf etmekte zorlandığın bir duygusal ihtiyacını fark edeceksin. Şimdi aşkı bir savaş alanı olarak görmekten vazgeçip daha anlayışlı, daha hoşgörülü ve daha şefkatli bir yaklaşım sergileyebilirsin... Bu değişim ise ilişkini daha sağlıklı ve daha huzurlu bir hale getirebilir.

Tabii eğer bekarsan, bugün yeni biriyle tanışabilirsin. Ancak bu sefer, yüzeysel flörtlerden çok daha fazlasını arayabilirsin. Derin, samimi ve dürüst bir bağlantı kurma isteğin, karşındaki kişiye kendini daha çekici ve ilginç biri olarak gösterebilir. Tam da bu noktada, aşk hayatında tutkuların kadar duygularını da dinlemeye vakit ayır! Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…