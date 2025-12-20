Yağmur Atacan'dan Beklenmedik Evlilik İtirafı: "Pınar'la Kızımız Su Olmasaydı Evlenmeyebilirdik!"
Ekol TV'de yayınlanan 'Neyin Peşindesin?' programına konuk olan Yağmur Atacan, eşi Pınar Altuğ ile evliliğine dair şaşırtan açıklamalarda bulundu. Atacan’ın “çocuk yapmasaydık evlenmeyebilirdik” çıkışı, yaş farkı ve toplum baskısı vurgusu dikkat çekti. Gelin detaylara birlikte bakalım...
Magazin dünyasında “yıllara meydan okuyan çift” denince akıllara ilk gelen isimlerden biri Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan.
Yağmur Atacan, Pınar Altuğ’la kurdukları aileyi anlatırken “evlilik” kararlarının romantikten ziyade gayet gerçekçi bir şekilde alındığını söyledi.
