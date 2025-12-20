onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Yağmur Atacan'dan Beklenmedik Evlilik İtirafı: "Pınar'la Kızımız Su Olmasaydı Evlenmeyebilirdik!"

Yağmur Atacan'dan Beklenmedik Evlilik İtirafı: "Pınar'la Kızımız Su Olmasaydı Evlenmeyebilirdik!"

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
20.12.2025 - 10:57

Ekol TV'de yayınlanan 'Neyin Peşindesin?' programına konuk olan Yağmur Atacan, eşi Pınar Altuğ ile evliliğine dair şaşırtan açıklamalarda bulundu. Atacan’ın “çocuk yapmasaydık evlenmeyebilirdik” çıkışı, yaş farkı ve toplum baskısı vurgusu dikkat çekti. Gelin detaylara birlikte bakalım...

Kaynak: Ekol Tv

Kaynak: https://www.ekoltv.com.tr/magazin/yag...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Magazin dünyasında “yıllara meydan okuyan çift” denince akıllara ilk gelen isimlerden biri Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan.

Magazin dünyasında “yıllara meydan okuyan çift” denince akıllara ilk gelen isimlerden biri Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan.

2008’de evlenip 2009’da kızları Su’yu kucaklarına alan ikili, yıllardır hem uzun soluklu evlilikleriyle hem de gündeme düşen açıklamalarıyla sık sık konuşuluyor.

İkili, zaman zaman yaş farkı üzerinden yapılan yorumlar, sosyal medyada paylaştıkları gündelik ve samimi anlar ya da verdikleri röportajlardaki net açıklamalarla yeniden gündeme geliyor. Son olarak, Ekol TV'de yayınlanan 'Neyin Peşindesin?' programına konuk olan Yağmur Atacan, ikilinin evlilikleri ve ilişki dinamikleri üzerine yaptığı yorumlarla magazin başlıklarının odağına yerleşti.

Yağmur Atacan, Pınar Altuğ’la kurdukları aileyi anlatırken “evlilik” kararlarının romantikten ziyade gayet gerçekçi bir şekilde alındığını söyledi.

Bu haberi yapay zeka yorumuyla dinlemek ister misiniz?

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
2
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın