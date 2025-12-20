onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Kırık Kalpler Durağında İnecek Var: 2025'te Birlikteliklerini Sonlandırıp Aşka Küsmemizi Sağlayan Ünlü İsimler

Kırık Kalpler Durağında İnecek Var: 2025'te Birlikteliklerini Sonlandırıp Aşka Küsmemizi Sağlayan Ünlü İsimler

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
20.12.2025 - 09:01

2025, aşkın “her şeye rağmen devam ettiği” değil de ilişkilerde “sabırların zorlandığı” bir yıl gibi geçti. Bir yanda yıllardır yan yana görmeye alıştığımız çiftler, diğer yanda daha yeni yeni ısınmaya başladığımız ilişkiler… Kimi “dostça bitirdik” diyerek sakin bir veda bıraktı, kimi tek celsede noktayı koydu, kimi de açıklamalarla gündemi günlerce meşgul etti. Bazıları için mesele sadece iki kişinin ayrılığı olmadı; çocuklar, aile düzeni ve her şey yolundaymış gibi yapılan paylaşımlar derken herkesin “bu iş nasıl buraya geldi?” diye sorduğu bir final izledik.

Boşanma kararlarıyla gündeme bomba gibi oturan isimlerin ise ayrılık haberleri artık tek bir manşetle bitmiyor. Bir fotoğraf siliniyor, ikili birbirini takipten çıkıyor, bir açıklama geliyor; ardından iddialar, karşılıklı imalar… 2025 boyunca şaşkınlıkla izlediğimiz boşanma davaları, ihanet iddiaları ve tek kalemde silişler ağzımı açık bıraktı. Kimi çift mahremiyet çizgisini koruyup tek cümleyle kapattı, kimi ise boşanma sonrası sansasyon yaratan iddialar ve açıklamalar yüzünden daha çok konuşuldu. Biz de bu yıl, boşanma kararıyla senelerdir devam ettirdikleri evliliklerini sonlandıran ya da evlenmesine beklediğimiz isimlerin ayrılığıyla sonuçlanan o vedaları tek tek bir araya getirdik.

Kırık Kalpler Durağı’nda bu kez epey kalabalığız. Hazırsanız, 2025’te birlikteliklerini sonlandırıp “aşka küstürdüler” dediğimiz ünlü isimlere birlikte bakalım. Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ezgi Mola ve Mustafa Aksakallı

Ezgi Mola ve Mustafa Aksakallı

Ezgi Mola ve Mustafa Aksakallı 8 Mayıs 2023’te yaptıkları evliliklerini 2025’te bitirme kararı aldı ve boşanma haberi Haziran 2025’te gündeme oturdu. Ayrılığın ardından Ezgi Mola, “2 yıllık evliliğimizi sonlandırma kararı aldık. Birbirimize olan sevgimizin en güzel hediyesi Can, dostluğumuza zarar vermeden, kırmadan, üzmeden birbirimizin yanında olacağız… bizden duymadığınız hiçbir şeye inanmayın” açıklamasıyla haklarında çıkan iddialara cevap verdi.

Yasemin Ergene ve İzzet Özilhan

Yasemin Ergene ve İzzet Özilhan

Yasemin Özilhan ile İzzet Özilhan’ın 2011’de başlayan, Emine ve Ela adında iki kızlarını kucaklarına aldıkları evlilikleri 2025 senesinde sonlandı. Ayrılık sonrası Yasemin Özilhan cephesinde öne çıkan vurgu “üçüncü kişi yok” olsa da “ihanet”iddiaları magazin manşetlerinden eksik olmadı.

Hande Erçel ve Hakan Sabancı

Hande Erçel ve Hakan Sabancı

Hande Erçel ve Hakan Sabancı'nın yaklaşık üç yıldır devam eden ilişkisi 2025’te taraflardan gelen açıklamlardan çok sosyal medya hamleleriyle ayrılığı doğruladı. Ayrlığın ilk güçlü sinyali Hande Erçel’in Ağustos 2025’te birlikte fotoğrafları kaldırmasıyla geldi; ardından Hakan Sabancı’dan da gelen benzer hamleler ilişkinin bittiğini ortaya çıkardı. Hakan Sabancı, sonrasında yaptığı kısa açıklamada “ayrılık hakkında konuşmak istemediğini” söyledi ve aldatma iddiasını net şekilde reddetti.

Melek Mosso ve Serkan Sağdıç

Melek Mosso ve Serkan Sağdıç

Melek Mosso ve Serkan Sağdıç 2 yıllık evliliği 17 Ekim 2025’te tek celsede bitirdi. Dava detayında “nafaka/tazminat/mal paylaşımı talebi olmaması” özellikle konuşuldu. Boşanma sonrası Mosso’nun “yolu açık olsun” şeklindeki açıklamaları da magazin manşetlerine yansıdı.

İpek Filiz Yazıcı ve Ufuk Beydemir

İpek Filiz Yazıcı ve Ufuk Beydemir

İpek Filiz Yazıcı ve Ufuk Beydemir 2022 senesinde Roma'da yaptıkları evliliği 2025 senesinde ani bir kararla bitirdi. İpek Filiz Yazıcı, “Evet, haberler doğru; geçen hafta resmî olarak yollarımızı ayırdık” diyerek boşanmayı doğruladı ve “güzellikle birleştiğimiz gibi güzellikle ayırdık' şeklinde konuştu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Asena ve Hasan Dere

Asena ve Hasan Dere

Asena  ve Hasan Dere üç yıllık birlikteliklerinin ardından Ekim 2017’de nikâh masasına oturmuş, ikili Eylül 2025’te ise 8 yıllık evliliği tek celsede bitirmişti. Hasan Dere, ayrılığın nedenini “Asena’nın yeniden dansa dönmesi” diyerek açıklamış “dans ederken görmek istemedim” çıkışıyla gündeme oturmuştu. Asena ise “sevgi saygı yıpranmasın diye ayrıldık” diyerek, sürekli aynı ortamda olmaktan ilişkilerinin “asker arkadaşı” gibi bir şeye dönüştüğünü söyledi.

Ebru Gündeş ve Murat Özdemir

Ebru Gündeş ve Murat Özdemir

Ebru Gündeş, iş insanı Murat Özdemir’le Şubat 2024’te Dubai’de nikâh masasına oturdu. 2025 Eylül’ünde ise ayrılık kararını bizzat açıklamasıyla duyurdu; “büyük bir sevgiyle başlayan evliliklerinde zaman içinde yaşanan fikir ayrılıkları nedeniyle boşanma kararı aldıklarını” söyledi. Boşanma 27 Eylül 2025’te Beykoz Adliyesi’nde tek celsede gerçekleşti; duruşmaya ikisi de katılmadı, avukatları temsil etti ve haberlere göre nafaka/tazminat talebi de olmadı.

Pelin Akil ve Anıl Altan

Pelin Akil ve Anıl Altan

Pelin Akil ile Anıl Altan, 2 Eylül 2016’da evlendi.  2019’da da ikiz kızları Alin ve Lina dünyaya geldi; çift uzun süre “örnek aile pozları”yla anıldı. 2025’te ayrılık iddiaları uzadıkça uzadı ama Pelin Akil, sonunda “Evet, karı koca olarak yollarımızı ayırdık. Onun dışında her zaman birlikte olacağız, çünkü çocuklarımız var” diyerek ayrılığı doğruladı ve “başka bir şeye yorulmasın” sözlerinin de altını çizdi.

Sonrasında magazin kısmı yine durmadı: gazeteci Mehmet Üstündağ’ın “henüz resmî olarak boşanmadılar, evlilik hukuken devam ediyor olabilir” iddiası gündeme geldi.

Jess Molho ve Zeynep Molho

Jess Molho ve Zeynep Molho

Jess Molho ile yönetmen eşi Zeynep Molho 2002’de hayatlarını birleştirmelerinin ardından, yıllardır evliliklerini gözlerden uzak ve mutlu bir şekilde sürdürüyordu. Ancak ayrılık süreci öyle sessiz sedasız olmadı; boşanma davasında Zeynep Molho, Jess Molho’nun kendisine fiziksel/psikolojik/ekonomik şiddet uyguladığını öne sürdü, nafaka ve tazminat talep etti. Jess Molho ise iddiaları reddedip karşı dava açtı; Zeynep Molho’nun kendisini spor hocasıyla aldattığını, ayrıca alkol bağımlılığı ve öfke problemi olduğunu iddia etti ve çocuklarla yeterince ilgilenmediğini savundu. Süreç 2025’te çekişmeli boşanma olarak devam ederken duruşmada Melek Baykal ve Deniz Akkaya tanık olarak dinlendi; dava ileri bir tarihe ertelendi.

Mahmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan

Mahmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan

Mehmet Ali Erbil ile Gülseren Ceylan, uzun süre gel-gitli ilerleyen ilişkilerinin ardından Ağustos 2025’te nikâh masasına oturdu. Evlilik daha ilk yılını doldurmadan magazin kulislerinde sorun iddiaları konuşulmaya başlandı ve geçtiğimiz günlerde boşanma gündeme geldi. Ayrılık nedenine dair net ve uzun bir ortak açıklama gelmese de, basına yansıyan bilgilere göre çift arasında uyum sorunu, yoğun tartışmalar ve yaş farkı yüzünden yaşanan fikir ayrılıkları etkili oldu. Kısacası bu evlilik, 2025’te “en hızlı dağılan birlikteliklerden biri” olarak magazin tarihine geçti.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Gökhan Özoğuz ve Melis Ülken

Gökhan Özoğuz ve Melis Ülken

Gökhan Özoğuz ile Melis Ülken, 28 Aralık 2012’de evlendikten sonra yaklaşık 13 yıl süren birlikteliklerini Ocak 2025’te sessiz sedasız noktaladı. Evlilik boyunca özel hayatlarını medyadan uzak tutan çiftin boşanma nedeniyle ilgili resmi bir açıklama gelmedi.

Cemre Baysel ve Aytaç Şaşmaz

Cemre Baysel ve Aytaç Şaşmaz

Cemre Baysal ve Aytaç Şaşmaz etten doğan aşklarını bir süre önce yeniden denemişlerdi ama 2025 Haziran’ında bu kez “kesin” ayrılık haberi geldi. Taraflardan ayrılık sebebiyle ilgili uzun uzun bir açıklama gelmese de kulislerde yoğun tempo ve fikir ayrılıkları konuşuldu. Ayrılık sonrası sosyal medya hamleleri de öne çıktı.

Kerem Bürsin ve Melisa Tapan

Kerem Bürsin ve Melisa Tapan

Kerem Bürsin ile Melisa Sabancı Tapan ayrılığı 2025’te “iş temposu” başlığıyla manşetlere yerleşti. Melisa Sabancı Tapan’ın “yoğunluktan dolayı ayrıldık” açıklaması ses getirse de Kerem Bürsin aşkı kısa sürede yeniden buldu.

Somer Sivrioğlu ve Tilbe Uslu

Somer Sivrioğlu ve Tilbe Uslu

Somer Sivrioğlu ve Tilbe Uslu çifti 2025’te hızlı başlayıp çabuk biten aşklar başlığının altına adlarını yazdırdı. Sosyal medyada aşk dolu pozlarını çekinmeden paylaşan ikilinin ayrılık haberi kısa sürede gelmiş, sonrasında Sivrioğlu’nun yeni sevgilisiyle görüntülenmesi de bu başlığı güçlendirmişti.

Ala Tokel ve Bertuğ Yıldırım

Ala Tokel ve Bertuğ Yıldırım

Ala Tokel, ayrılık sürecini bizzat anlattı ve “mesajla/telefonda terk edilme” kısmı 2025’in en çok konuşulan itiraflarından biri oldu. Ayrılığın perde arkası, Tokel’in kendi cümleleriyle daha da büyüdü.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Nesrin Cavadzade ve Pamir Pekin

Nesrin Cavadzade ve Pamir Pekin

Nesrin Cavadzade ile Pamir Pekin'in ilişkisi yapılan paylaşımlarıyla ortaya çıkmıştı. İkilinin güzel haberi vermesinin ardından iki ay sonra ayrılık haberi geldi. Ayrılık, “karşılıklı konuşup bitirdiler” şeklinde konuşulsa da ilişkinin bitme nedeni tarafında ise daha çok uyum farkı iddiaları konuşuldu.

Özgür Turhan ve Deniz Bağdaş

Özgür Turhan ve Deniz Bağdaş

Özgür Turhan ve Deniz Bağdaş çifti Mart 2025’te boşandığını duyurdu; Deniz Bağdaş sürecin “travmatik” geçtiğini söyledi. Asıl olay ise 10 Kasım 2025’te patladı: Bağdaş, Turhan’ın kendisine şiddet ve tehdit uyguladığını iddia edip çok ağır detaylar paylaştı. Özgür Turhan da aynı gün yaptığı açıklamayla iddiaları net şekilde reddetti, oğulları Rohan’ın bakımında ve maddi destekte yanında olduğunu söyleyip karşı tarafın “boşanma sürecinde avantaj” arandığını savundu.

Sinan Akçıl ve Ece Erken

Sinan Akçıl ve Ece Erken

Sinan Akçıl ve Ece Erken'in ilişkisi 2025 yazının en hızlı alev alıp en hızlı sönen ilişkilerinden biri oldu. İkili el ele görüntülendikten sonra ilişki kısa sürede bitti; ayrılık sonrası Sinan Akçıl, “3 gün sürdü diyenler ayakta uyuyor” diyerek birlikteliklerinin 1–2 ay sürdüğünü söyledi ve “bazı fikir ayrılıkları sebebiyle sona ermiş olabilir” notunu düştü. Ece Erken de peşinden “Ajitasyondan çok sıkıldım” ve “Tadımı kaçıran kimseyi istemiyorum” minvalinde paylaşımlar yaparak ayrılığı doğruladı.

Ömer Sarıgül ve Revna Çakır

Ömer Sarıgül ve Revna Çakır

Ömer Sarıgül ve Revna Çakır çift, 2019’da evlenmiş ve iki çocuklarıyla kurdukları aileyle “sosyete-magazin” hattında sık sık konuşulmuştu. 2025’in Aralık ayında Revna Sarıgül, mahkemeye başvurarak boşanma davası açtı; haberlerde gerekçe olarak “ihanet/aldatma iddiası” öne çıktı ve süreç “çekişmeli” bir noktaya evrildi. Dava dosyasına yansıdığı aktarılan detaylarda Revna Sarıgül’ün uzaklaştırma kararı aldığı da yazıldı.  Olayı iyice büyüten kısım ise talepler oldu: haberlere göre Revna Sarıgül 1,5 milyar TL tazminat ve aylık 3 milyon 150 bin TL civarında nafaka talep etti; Ömer Sarıgül tarafının da avukatı aracılığıyla daha düşük bir karşı teklif sunduğu yazıldı.

Icardi ve Wanda Nara

Icardi ve Wanda Nara

Mauro Icardi ve Wanda Nara 2025’te biten ve mahkeme süreciyle çıkmaza giren evliliklerden biri oldu. Milano’daki ilk duruşma 11 Mart’ta görüldü; İtalyan basını Wanda’nın aylık 500 bin euro talebini konuşurken, manşetler ikilinin yeni sevgilileri ve birbirlerine yaptıkları göndermelerle dolup taştı. Ardından 18 Mart’ta yasal ayrılık kararı çıktı ama konu kapanmadı; iki kızları Francesca ve Isabella üzerinden süren velayet davası aylarca gündemde kaldı. Üstüne bir de Arjantin’de polis çağırma/evden çıkarma gibi iddialar derken, bu ayrılık 2025’in en çekişmeli boşanmalarından biri olarak kaldı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Orlando Bloom ve Katy Perry

Orlando Bloom ve Katy Perry

Orlando Bloom ve Katy Perry, 2025 yazında ortak mesajla “ilişkiyi bir süredir ebeveynliğe odaklı bir düzene çevirdiklerini” doğruladı; önceliklerinin kızları Daisy olduğunu söyleyerek birlikteliklerini sonlandırdılar.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın