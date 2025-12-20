Kırık Kalpler Durağında İnecek Var: 2025'te Birlikteliklerini Sonlandırıp Aşka Küsmemizi Sağlayan Ünlü İsimler

2025, aşkın “her şeye rağmen devam ettiği” değil de ilişkilerde “sabırların zorlandığı” bir yıl gibi geçti. Bir yanda yıllardır yan yana görmeye alıştığımız çiftler, diğer yanda daha yeni yeni ısınmaya başladığımız ilişkiler… Kimi “dostça bitirdik” diyerek sakin bir veda bıraktı, kimi tek celsede noktayı koydu, kimi de açıklamalarla gündemi günlerce meşgul etti. Bazıları için mesele sadece iki kişinin ayrılığı olmadı; çocuklar, aile düzeni ve her şey yolundaymış gibi yapılan paylaşımlar derken herkesin “bu iş nasıl buraya geldi?” diye sorduğu bir final izledik.

Boşanma kararlarıyla gündeme bomba gibi oturan isimlerin ise ayrılık haberleri artık tek bir manşetle bitmiyor. Bir fotoğraf siliniyor, ikili birbirini takipten çıkıyor, bir açıklama geliyor; ardından iddialar, karşılıklı imalar… 2025 boyunca şaşkınlıkla izlediğimiz boşanma davaları, ihanet iddiaları ve tek kalemde silişler ağzımı açık bıraktı. Kimi çift mahremiyet çizgisini koruyup tek cümleyle kapattı, kimi ise boşanma sonrası sansasyon yaratan iddialar ve açıklamalar yüzünden daha çok konuşuldu. Biz de bu yıl, boşanma kararıyla senelerdir devam ettirdikleri evliliklerini sonlandıran ya da evlenmesine beklediğimiz isimlerin ayrılığıyla sonuçlanan o vedaları tek tek bir araya getirdik.

Kırık Kalpler Durağı’nda bu kez epey kalabalığız. Hazırsanız, 2025’te birlikteliklerini sonlandırıp “aşka küstürdüler” dediğimiz ünlü isimlere birlikte bakalım. Buyurun, detayları beraber inceleyelim.