Kırık Kalpler Durağında İnecek Var: 2025'te Birlikteliklerini Sonlandırıp Aşka Küsmemizi Sağlayan Ünlü İsimler
2025, aşkın “her şeye rağmen devam ettiği” değil de ilişkilerde “sabırların zorlandığı” bir yıl gibi geçti. Bir yanda yıllardır yan yana görmeye alıştığımız çiftler, diğer yanda daha yeni yeni ısınmaya başladığımız ilişkiler… Kimi “dostça bitirdik” diyerek sakin bir veda bıraktı, kimi tek celsede noktayı koydu, kimi de açıklamalarla gündemi günlerce meşgul etti. Bazıları için mesele sadece iki kişinin ayrılığı olmadı; çocuklar, aile düzeni ve her şey yolundaymış gibi yapılan paylaşımlar derken herkesin “bu iş nasıl buraya geldi?” diye sorduğu bir final izledik.
Boşanma kararlarıyla gündeme bomba gibi oturan isimlerin ise ayrılık haberleri artık tek bir manşetle bitmiyor. Bir fotoğraf siliniyor, ikili birbirini takipten çıkıyor, bir açıklama geliyor; ardından iddialar, karşılıklı imalar… 2025 boyunca şaşkınlıkla izlediğimiz boşanma davaları, ihanet iddiaları ve tek kalemde silişler ağzımı açık bıraktı. Kimi çift mahremiyet çizgisini koruyup tek cümleyle kapattı, kimi ise boşanma sonrası sansasyon yaratan iddialar ve açıklamalar yüzünden daha çok konuşuldu. Biz de bu yıl, boşanma kararıyla senelerdir devam ettirdikleri evliliklerini sonlandıran ya da evlenmesine beklediğimiz isimlerin ayrılığıyla sonuçlanan o vedaları tek tek bir araya getirdik.
Kırık Kalpler Durağı’nda bu kez epey kalabalığız. Hazırsanız, 2025’te birlikteliklerini sonlandırıp “aşka küstürdüler” dediğimiz ünlü isimlere birlikte bakalım. Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
Ezgi Mola ve Mustafa Aksakallı
Yasemin Ergene ve İzzet Özilhan
Hande Erçel ve Hakan Sabancı
Melek Mosso ve Serkan Sağdıç
İpek Filiz Yazıcı ve Ufuk Beydemir
Asena ve Hasan Dere
Ebru Gündeş ve Murat Özdemir
Pelin Akil ve Anıl Altan
Jess Molho ve Zeynep Molho
Mahmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan
Gökhan Özoğuz ve Melis Ülken
Cemre Baysel ve Aytaç Şaşmaz
Kerem Bürsin ve Melisa Tapan
Somer Sivrioğlu ve Tilbe Uslu
Ala Tokel ve Bertuğ Yıldırım
Nesrin Cavadzade ve Pamir Pekin
Özgür Turhan ve Deniz Bağdaş
Sinan Akçıl ve Ece Erken
Ömer Sarıgül ve Revna Çakır
Icardi ve Wanda Nara
Orlando Bloom ve Katy Perry
