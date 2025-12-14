onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Kah Güldürdüler Kah Ağlattılar: 2025'te Oyunculuklarıyla Yıldızını Parlatan Ünlü İsimler

Kah Güldürdüler Kah Ağlattılar: 2025'te Oyunculuklarıyla Yıldızını Parlatan Ünlü İsimler

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
14.12.2025 - 09:01

2025 öyle bir yıl oldu ki, televizyonu açtığımız her akşam başka bir dünyaya ışınlandık resmen. Bir yanda yıllardır hayatımızda olan, karakterleriyle adeta aile fertlerimize dönüşen dizilerin vedasına tanıklık ettik; öte yanda daha ilk bölümden “Bu iş tutar!” dedirten yepyeni yapımlar ekranı ele geçirdi. Kimi projeler reyting listelerinde fırtına gibi esti, kimi dijitalde kendi sadık kitlesini yaratıp sosyal medyayı kasıp kavurdu.

Dramın dibine vurduğumuz sahnelerde gözyaşlarımızı silerken, bir sonraki gün aynı oyunculara bambaşka bir rolde kahkahalar eşliğinde eşlik ettik. Hastane koridorlarından Karadeniz’in hırçın dalgalarına, Mardin'deki konaklardan şehrin arka sokaklarına uzanan hikâyelerde; bazı isimler öyle performanslar sergiledi ki sezonda yıldızlarını parlattılar!

Kimi uzun süredir tanıdığımız ama bu sene resmen level atlayan oyuncular, kimi de ilk kez başrol ya da büyük projelerle karşımıza çıkan taze yüzler… Ortak noktaları ise tek bir şey: 2025’te ekranı sadece doldurmakla kalmadılar, adeta “oyunculuk” dersi verdiler.

Biz de bu içerikte, yıl boyunca kah güldürüp kah ağlatan, sahneleriyle ekranları kasıp kavuran, ödüllerle ve övgülerle adından söz ettiren o isimleri bir araya getirdik. Hazırsanız, 2025’te oyunculuklarıyla yıldızını en çok parlatan ünlüleri birlikte hatırlayalım; buyurun, detayları beraber inceleyelim.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Aras Aydın

Aras Aydın

Aras Aydın için 2025 resmen adını uluslararası alanda duyurduğu bir sene oldu. Prime Video’nun dünyaca ünlü dizisi “Nine Perfect Strangers”ın Avusturya Alpleri’nde geçen 2. sezonuna Matteo karakteriyle dahil olan oyuncu, Nicole Kidman’la aynı karede yer aldığı sahnelerle hem Türk basınında hem yabancı basında geniş yer buldu.

Bu çıkışın en büyük taçlarından biri de Venedik Film Festivali kapsamında verilen Premio Kinéo Ödüllerinde geldi; Aras Aydın, burada “Uluslararası En İyi Erkek Dizi Oyuncusu” ödülüne layık görüldü. Aras Aydın, aynı zamanda GQ Türkiye tarafından “Yılın Uluslararası Başarısı” ödülünü aldı.

Ava Yaman

Ava Yaman

Ava Yaman, Karadeniz’in sert rüzgârları arasında sıkışmış Eleni karakteriyle adını bir anda geniş kitlelere duyurdu; hem aksan kullanımı hem de duygusal sahnelerdeki doğallığıyla beğeni topladı. Taşacak Bu Deniz her bölümde sosyal medyada gündem olurken, Ava Yaman da yıl boyunca “yıldızı en hızlı parlayan genç oyuncular” listesinin değişmez ismi oldu.

Atakan Özkaya & Dilin Döğer

Atakan Özkaya & Dilin Döğer

Atakan Özkaya ve Dilin Döğer, Uzak Şehir’de ilk başta yan hikâye gibi duran Kaya–Zerrin cephesini öyle bir oynadılar ki, kısa sürede dizinin en sevilen çiftlerinden birine dönüştürdüler. Özellikle doğallıkları, içten bakışları ve uyumları sayesinde sosyal medyada her bölüm sonrası ayrı beğenilen ve gündem olan çiftlerden biri oldular.

Sena Kalıp

Sena Kalıp

Sena Kalıp, “Bahar' dizisinde Parla rolüyle geniş kitleler tarafından tanındı. Rengin’in kızı Parla’yı canlandıran oyuncu, sahnelerdeki doğal oyunculuğuyla büyük beğeni topladı.

Nil Sude Albayrak

Nil Sude Albayrak

Nil Sude Albayrak, Bahar dizisinde canlandırdığı Seren karakteriyle özellikle ihaneti öğrendiği bölümden sonra oyunculuğuyla diziye bambaşka bir soluk getirdi. Aziz Uras ve Maral arasındaki ilişkiyi fark ettiği sahnelerde öfke ve hayal kırıklığını ekrandan seyirciye geçiren Nil Sude Albayrak uzun süre sosyal medyanın gündeminden düşmedi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Derya Pınar Ak

Derya Pınar Ak

Derya Pınar Ak, dijital platformda yayınlanan “Prens” dizisine 2025 sezonunda da devam etti. Dizinin yeni sezon tanıtımlarında adı özellikle öne çıkan isimlerden biri olarak yer aldı.

Burak Yörük

Burak Yörük

Burak Yörük, TRT 1 dizisi “Taşacak Bu Deniz”de Oruç Furtuna karakteriyle bu sezon öne çıktı. Dizi, Ulaş Tuna Astepe, Deniz Baysal ve Ava Yaman’la birlikte güçlü bir kadroyla yayına girerken, Oruç karakteri “dizinin yıldızlarından biri” olarak anıldı.

Burak Dakak

Burak Dakak

Burak Dakak, ATV’de yayınlanan komedi dizisi “Aile Saadeti”nde Murat karakteriyle başroldeydi. Dizi, Selçuk Aydemir’in yönettiği, senaryosunu Burak Aksak’ın yazdığı bir aile komedisi olarak 2025 yazında başladı ve sezon boyunca ATV ekranında yer aldı. Bu proje, onu özellikle komedi türünde ön planda gösteren işlerden biri olarak öne çıktı.

Aynı dönemde “Prens” dizisinin 3. sezon kadrosuna katılarak, Fatih Sultan Mehmet’i canlandıran Dakak, Osmanlı ve Venedik karakterlerinin eklendiği yeni sezonda, özellikle son bölümlere damga vurdu.

Helin Kandemir

Helin Kandemir

Helin Kandemir, 2025’te NOW’un dönem dizisi “Şakir Paşa Ailesi” ve Zorlu PSM’de sahnelenen “Balina” ile dikkat çekti. Dizideki performansı ve oyundaki rolü sayesinde Galatasaray Üniversitesi’nin düzenlediği EN Ödüllerinde “En İyi Çıkış Yapan Tiyatro Oyuncusu” seçildi.

Zeynep Atılgan

Zeynep Atılgan

Zeynep Atılgan, 2025’te birden fazla projeyle ekrandaydı. “Bahar”, “Kardelenler” ve “Taşacak Bu Deniz” kadrolarında yer alan isim canlandırdığı rollerin çeşitliliğiyle büyük beğeni topladı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yade Arayıcı

Yade Arayıcı

Yade Arayıcı, 2025’te asıl çıkışını Kanal D’nin “Güller ve Günahlar” dizisindeki Kader rolüyle yaptı. NGM imzalı dizide, yanında kaldığı ailenin baskısına rağmen annesine kavuşma hayaliyle yaşayan, adalet duygusu güçlü küçük bir kızı canlandıran çocuk oyuncu bu sene yıldızını parlatan isimler arasındaydı.

Kuzey Gezer

Kuzey Gezer

Kanal D’nin sevilen dizisi Uzak Şehir'de, Alya’nın oğlu Deniz Cihan Albora karakterini canlandıran Kuzey Gezer, Mardin’de geçen hikâyede hem annesine düşkün, hem de Albora ailesinin içinde büyüyen Deniz’i oynarken doğal tavrı ve kamerayla kurduğu rahat bağ ile sezon boyunca sık sık övgü aldı.

Manifest

Manifest

Son olarak listeye bir de oyuncu değil ama 2025’te resmen fenomen haline gelen bir isim ekleyelim: Manifest kız grubu. Hypers New Media çatısı altında kurulan, Big5 Türkiye yarışmasından çıkan Sueda, Hilal, Lidya, Zeynep, Mina ve Esin’den oluşan Manifest, 7 Şubat 2025’te yayımlanan “Zamansızdık” ile çıkış yaptı ve çok kısa sürede geniş bir fan kitlesine ulaştı.

Yılın devamında gelen ilk albüm “Manifestival”, Haziran 2025’te listelere giriş yaptı ve Türkiye ile Azerbaycan’da listelerin zirvesine yerleşerek 2025 çıkışlı kız grubu albümleri içinde en çok dinlenen işlerden biri oldu.

Tahmin edersiniz ki Manifest kızları olmadan 2025'te yıldızı parlayanlar listesinin sonunu getirmek pek mümkün değildi!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın