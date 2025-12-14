Kah Güldürdüler Kah Ağlattılar: 2025'te Oyunculuklarıyla Yıldızını Parlatan Ünlü İsimler

2025 öyle bir yıl oldu ki, televizyonu açtığımız her akşam başka bir dünyaya ışınlandık resmen. Bir yanda yıllardır hayatımızda olan, karakterleriyle adeta aile fertlerimize dönüşen dizilerin vedasına tanıklık ettik; öte yanda daha ilk bölümden “Bu iş tutar!” dedirten yepyeni yapımlar ekranı ele geçirdi. Kimi projeler reyting listelerinde fırtına gibi esti, kimi dijitalde kendi sadık kitlesini yaratıp sosyal medyayı kasıp kavurdu.

Dramın dibine vurduğumuz sahnelerde gözyaşlarımızı silerken, bir sonraki gün aynı oyunculara bambaşka bir rolde kahkahalar eşliğinde eşlik ettik. Hastane koridorlarından Karadeniz’in hırçın dalgalarına, Mardin'deki konaklardan şehrin arka sokaklarına uzanan hikâyelerde; bazı isimler öyle performanslar sergiledi ki sezonda yıldızlarını parlattılar!

Kimi uzun süredir tanıdığımız ama bu sene resmen level atlayan oyuncular, kimi de ilk kez başrol ya da büyük projelerle karşımıza çıkan taze yüzler… Ortak noktaları ise tek bir şey: 2025’te ekranı sadece doldurmakla kalmadılar, adeta “oyunculuk” dersi verdiler.

Biz de bu içerikte, yıl boyunca kah güldürüp kah ağlatan, sahneleriyle ekranları kasıp kavuran, ödüllerle ve övgülerle adından söz ettiren o isimleri bir araya getirdik. Hazırsanız, 2025’te oyunculuklarıyla yıldızını en çok parlatan ünlüleri birlikte hatırlayalım; buyurun, detayları beraber inceleyelim.