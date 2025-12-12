Boşanıyorlar: Yaklaşık 4 Ay Önce Evlenen Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan'ın Boşanma Nedeni Belli Oldu!
Türk televizyonunun en tartışmalı isimlerinden Mehmet Ali Erbil ile kendisinden tam 40 yaş küçük eşi Gülseren Ceylan’ın ilişkisi, en başından beri magazinin en çok konuşulan birlikteliklerinden biri. Bir ayrılıp bir barıştıkları çalkantılı sevgililik döneminin ardından yalnızca 3,5 ay önce nikâh masasına oturan çift, “bu evlilik yürümez” yorumlarını haklı çıkarırcasına yeniden gündemde. 2. Sayfa’nın iddialarına göre Gülseren Ceylan ve Mehmet Ali Erbil'in boşanma haberleri doğrulandı. İkilinin boşanma kararıyla ilgili detaylar ortaya çıktı.
Mehmet Ali Erbil ile kendisinden 40 yaş küçük eşi Gülseren Ceylan’ın bitmek bilmeyen gündemi bu kez de 3,5 aylık evliliklerinin boşanmayla sonuçlanacağı iddiasıyla gündemde.
2. Sayfa’nın iddialarına göre Gülseren Ceylan yaklaşık bir hafta önce evi terk etti, Mehmet Ali Erbil ise avukatı aracılığıyla boşanma sürecini başlatmak için vekâlet verdi.
