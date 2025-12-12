Boşanıyorlar: Yaklaşık 4 Ay Önce Evlenen Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan'ın Boşanma Nedeni Belli Oldu!

Ağustos ayının sonunda, 28 Ağustos 2025’te Yeniköy’deki evlerinde sade bir nikâhla evlenen çift, daha en başından itibaren 40 yıllık yaş farkı, “alt tarafı 40 yaş” savunması ve ilişki geçmişleri nedeniyle tartışma konusu olmuştu.

Nikâh öncesi ve sonrasında yaptıkları açıklamalar, sosyal medya paylaşımları, balayı kareleri derken, bu evlilik Mehmet Ali Erbil’in altıncı evliliği olarak magazin tarihinde özel bir yere yazıldı. Çifte yakın kaynaklar, evlilikten önce mal ayrılığı esaslı bir evlilik sözleşmesi imzalandığını; yani tarafların birbirlerinden nafaka veya mal talebinde bulunamayacak şekilde masaya oturduğunu aktarmıştı.