Boşanıyorlar: Yaklaşık 4 Ay Önce Evlenen Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan'ın Boşanma Nedeni Belli Oldu!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
12.12.2025 - 15:46

Türk televizyonunun en tartışmalı isimlerinden Mehmet Ali Erbil ile kendisinden tam 40 yaş küçük eşi Gülseren Ceylan’ın ilişkisi, en başından beri magazinin en çok konuşulan birlikteliklerinden biri. Bir ayrılıp bir barıştıkları çalkantılı sevgililik döneminin ardından yalnızca 3,5 ay önce nikâh masasına oturan çift, “bu evlilik yürümez” yorumlarını haklı çıkarırcasına yeniden gündemde. 2. Sayfa’nın iddialarına göre Gülseren Ceylan ve Mehmet Ali Erbil'in boşanma haberleri doğrulandı. İkilinin boşanma kararıyla ilgili detaylar ortaya çıktı.

Mehmet Ali Erbil ile kendisinden 40 yaş küçük eşi Gülseren Ceylan’ın bitmek bilmeyen gündemi bu kez de 3,5 aylık evliliklerinin boşanmayla sonuçlanacağı iddiasıyla gündemde.

Ağustos ayının sonunda, 28 Ağustos 2025’te Yeniköy’deki evlerinde sade bir nikâhla evlenen çift, daha en başından itibaren 40 yıllık yaş farkı, “alt tarafı 40 yaş” savunması ve ilişki geçmişleri nedeniyle tartışma konusu olmuştu. 

Nikâh öncesi ve sonrasında yaptıkları açıklamalar, sosyal medya paylaşımları, balayı kareleri derken, bu evlilik Mehmet Ali Erbil’in altıncı evliliği olarak magazin tarihinde özel bir yere yazıldı. Çifte yakın kaynaklar, evlilikten önce mal ayrılığı esaslı bir evlilik sözleşmesi imzalandığını; yani tarafların birbirlerinden nafaka veya mal talebinde bulunamayacak şekilde masaya oturduğunu aktarmıştı.

İkilinin boşanacakları iddiaları gündeme gelmişti:

2. Sayfa’nın iddialarına göre Gülseren Ceylan yaklaşık bir hafta önce evi terk etti, Mehmet Ali Erbil ise avukatı aracılığıyla boşanma sürecini başlatmak için vekâlet verdi.

Boşanmanın detaylarına göre, çift yalnızca 3,5 aydır evli olduğu için, Türk Medeni Kanunu’na göre “anlaşmalı boşanma” yolundan yararlanamıyor. Pazartesi günü dosyanın resmen mahkemeye sunulacağı belirtilirken, evlilik 1 yılı doldurmadığı için anlaşmalı boşanma yolunun kapalı olduğu; bu nedenle sürecin çekişmeli ilerleyeceği dile getirildi. Ayrıca evlilik öncesi yapılan mal ayrılığı sözleşmesi nedeniyle tarafların birbirinden nafaka, tazminat veya mal talep edemeyeceği de vurgulandı.

Gülseren Ceylan ve Mehmet Ali Erbil'in büyük yaş farkının getirdiği fikir ayrılıkları ve bitmek bilmeyen tartışmalar nedeniyle boşanma kararı aldığı ortaya çıktı.

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
