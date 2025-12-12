onedio
Aleyna Tilki'nin Yıllardır İmzası Haline Gelen Sarı Saçlarından Vazgeçme Nedeni X'te Olay Oldu!

Ecem Dalgıçoğlu
12.12.2025 - 14:27

Türk popunun son on yılındaki en hızlı yükselen yıldızlarından biri olan Aleyna Tilki, “Cevapsız Çınlama” ile henüz çocuk yaşta kırdığı rekorlardan “Yalan”, “Bu Benim Masalım”, ve “Dipsiz Kuyum” gibi hitlere uzanan kariyeriyle gündemden eksilmiyor.

Genç yaşına rağmen her adımı gündem olan Aleyna Tilki, hem özgün tarzı hem de kendine has duruşuyla uzun süredir manşetlerdeki yerini koruyor. Son olarak gündeme yıllardır imzası haline gelen saçlarını turuncu yapmasıyla gelen Aleyna Tilki imaj değişikliği dışında bu değişikliğin nedeni hakkında yaptığı açıklamayla da dikkat çekti.

Aleyna Tilki’nin saç rengi değişikliği resmen basit bir imaj yenileme olmaktan çıktı, “güzellik kalıpları” tartışmasına döndü diyebiliriz.

“Cevapsız Çınlama” günlerinden beri sarı saçlarıyla hafızalara kazınan Aleyna Tilki, radikal bir kararla saçlarını kızıla boyadı ve nedenini de “Türk erkeklerinde aşırı bir sarışın güzellemesi var, bu yüzden sarışın bir kız olmak istemedim.” ifadeleriyle açıkladı.

Röportajında “Artık sarışın bir kız olmak istemedim" diyerek değişiminin arkaplanını açıklayan Aleyna Tilki'nin o anları X'te gündem oldu.

