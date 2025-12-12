Aleyna Tilki'nin Yıllardır İmzası Haline Gelen Sarı Saçlarından Vazgeçme Nedeni X'te Olay Oldu!

Türk popunun son on yılındaki en hızlı yükselen yıldızlarından biri olan Aleyna Tilki, “Cevapsız Çınlama” ile henüz çocuk yaşta kırdığı rekorlardan “Yalan”, “Bu Benim Masalım”, ve “Dipsiz Kuyum” gibi hitlere uzanan kariyeriyle gündemden eksilmiyor.

Genç yaşına rağmen her adımı gündem olan Aleyna Tilki, hem özgün tarzı hem de kendine has duruşuyla uzun süredir manşetlerdeki yerini koruyor. Son olarak gündeme yıllardır imzası haline gelen saçlarını turuncu yapmasıyla gelen Aleyna Tilki imaj değişikliği dışında bu değişikliğin nedeni hakkında yaptığı açıklamayla da dikkat çekti.