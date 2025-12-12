Aleyna Tilki'nin Yıllardır İmzası Haline Gelen Sarı Saçlarından Vazgeçme Nedeni X'te Olay Oldu!
Türk popunun son on yılındaki en hızlı yükselen yıldızlarından biri olan Aleyna Tilki, “Cevapsız Çınlama” ile henüz çocuk yaşta kırdığı rekorlardan “Yalan”, “Bu Benim Masalım”, ve “Dipsiz Kuyum” gibi hitlere uzanan kariyeriyle gündemden eksilmiyor.
Genç yaşına rağmen her adımı gündem olan Aleyna Tilki, hem özgün tarzı hem de kendine has duruşuyla uzun süredir manşetlerdeki yerini koruyor. Son olarak gündeme yıllardır imzası haline gelen saçlarını turuncu yapmasıyla gelen Aleyna Tilki imaj değişikliği dışında bu değişikliğin nedeni hakkında yaptığı açıklamayla da dikkat çekti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Aleyna Tilki’nin saç rengi değişikliği resmen basit bir imaj yenileme olmaktan çıktı, “güzellik kalıpları” tartışmasına döndü diyebiliriz.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Röportajında “Artık sarışın bir kız olmak istemedim" diyerek değişiminin arkaplanını açıklayan Aleyna Tilki'nin o anları X'te gündem oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın