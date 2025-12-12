Yaptırdığı Estetiklerle Tanınmaz Hale Gelen Sıla Gençoğlu X Kullanıcıları Tarafından İrem Derici'ye Benzetildi
Sıla Gençoğlu’nun yeni paylaşımları magazin dünyasında adeta küçük bir deprem etkisi yarattı. Verdiği kilolarla birlikte belirginleşen yüz hatları, dolgun görünen dudakları ve gergin ifadesi sosyal medyada “estetik mi yaptırdı?” sorularını gündeme taşıdı.
X kullanıcıları Sıla'yı İrem Derici’ye benzetirken, şarkıcının son hali tanınmakta zorlanıldı.
Türk pop müziğinin son 15 yılına damga vuran, “Acısa da Öldürmez”, “Yan Benimle” ve “Afitap” gibi şarkılarıyla kalbimize yerleşen Sıla Gençoğlu, hem güçlü sahne performansları hem de kendine has sesiyle büyük beğeni topluyor.
Sıla, geçtiğimiz günlerde kulisten paylaştığı fotoğraflarla sosyal medyada bir anda gündem oldu.
