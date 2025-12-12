Yaptırdığı Estetiklerle Tanınmaz Hale Gelen Sıla Gençoğlu X Kullanıcıları Tarafından İrem Derici'ye Benzetildi

Bir dönem oyuncu Ahmet Kural’la yaşadığı olaylı ilişki ve sonrasında ünlü şef Hazer Amani ile yaptığı evlilik–boşanma süreciyle özel hayatı da magazinin merkezinden eksik olmayan Sıla Gençoğlu şimdilerde ise mutluluğu bulmuş durumda. İlker Kaleli ile yaşadığı ilişki ve yaptığı romantik paylaşımlarla konuşulan Sıla'nın aşk hayatı da manşetlerden eksik olmuyor.

Yıllarca çoğunlukla şarkıları, konserleri ve duruşuyla gündem olan Sıla, bu kez bambaşka bir sebeple, yüzündeki değişim ve estetik iddialarıyla sosyal medyanın gündeminde.