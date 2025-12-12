onedio
Yaptırdığı Estetiklerle Tanınmaz Hale Gelen Sıla Gençoğlu X Kullanıcıları Tarafından İrem Derici'ye Benzetildi

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
12.12.2025 - 11:42

Sıla Gençoğlu’nun yeni paylaşımları magazin dünyasında adeta küçük bir deprem etkisi yarattı. Verdiği kilolarla birlikte belirginleşen yüz hatları, dolgun görünen dudakları ve gergin ifadesi sosyal medyada “estetik mi yaptırdı?” sorularını gündeme taşıdı. 

X kullanıcıları Sıla'yı İrem Derici’ye benzetirken, şarkıcının son hali tanınmakta zorlanıldı.

Türk pop müziğinin son 15 yılına damga vuran, “Acısa da Öldürmez”, “Yan Benimle” ve “Afitap” gibi şarkılarıyla kalbimize yerleşen Sıla Gençoğlu, hem güçlü sahne performansları hem de kendine has sesiyle büyük beğeni topluyor.

Bir dönem oyuncu Ahmet Kural’la yaşadığı olaylı ilişki ve sonrasında ünlü şef Hazer Amani ile yaptığı evlilik–boşanma süreciyle özel hayatı da magazinin merkezinden eksik olmayan Sıla Gençoğlu şimdilerde ise mutluluğu bulmuş durumda. İlker Kaleli ile yaşadığı ilişki ve yaptığı romantik paylaşımlarla konuşulan Sıla'nın aşk hayatı da manşetlerden eksik olmuyor.

Yıllarca çoğunlukla şarkıları, konserleri ve duruşuyla gündem olan Sıla, bu kez bambaşka bir sebeple, yüzündeki değişim ve estetik iddialarıyla sosyal medyanın gündeminde.

Biz de detaylardan bahsetmiştik:

Sıla, geçtiğimiz günlerde kulisten paylaştığı fotoğraflarla sosyal medyada bir anda gündem oldu.

Sıla’nın yüzündeki gergin ifadeler ve değişimi botoks iddialarını güçlendirdi. Alın çizgilerinin belirgin olmaması ve göz çevresindeki pürüzsüz görünüm sosyal medyada dikkat çekerken, özellikle belirginleşen çene hattı, elmacık kemikleri ve dolgun dudakları estetik söylentilerinin patlak vermesine neden oldu.

Şarkıcının son hali ise ilk bakışta X kullanıcılarına İrem Derici'yi anımsattı. Kullanıcılar Sıla’nın makyaj tarzı, yüz hatlarındaki değişim ve dudak dolgunluğunu İrem Derici'ye benzetti.

İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
