onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Fahriye Evcen’in 5 Farklı Dil Konuştuğu Anlar Tek Videoda Derlendi: O Anlar Övgü Topladı!

Fahriye Evcen’in 5 Farklı Dil Konuştuğu Anlar Tek Videoda Derlendi: O Anlar Övgü Topladı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
12.12.2025 - 09:36

Yıllardır Yaprak Dökümü’nden Çalıkuşu’na, Kurt Seyit ve Şura’ya, son olarak da sinema filmleri ve reklam projelerine uzanan kariyeriyle ekranların en parlak yıldızlarından biri olan Fahriye Evcen, hem güzelliği hem de oyunculuğuyla zaten geniş bir hayran kitlesine sahipti. Dönem dizilerindeki duygusal sahneleri, romantik komedilerdeki enerjisi ve sosyal medyada milyonlara ulaşan paylaşımları derken, onu konuşmak için zaten yeterince sebebimiz vardı. 

Almanya’da büyüyen, yıllardır Türkiye’de ekranların yıldızı olan Fahriye’nin zaten çok iyi Almanca konuştuğunu biliyorduk; ama İngilizce, İtalyanca ve diğer dillerdeki replikleri de üst üste gelince izleyenler resmen büyülendi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İşte o anlar:

X'te dolaşan ve kısa sürede gündem olan videoda, Fahriye Evcen’in farklı projelerden, röportajlardan ve reklamlardan alınmış kısa kesitleri art arda verilince oyuncunun yetenekleri takdir topladı.

X'te dolaşan ve kısa sürede gündem olan videoda, Fahriye Evcen’in farklı projelerden, röportajlardan ve reklamlardan alınmış kısa kesitleri art arda verilince oyuncunun yetenekleri takdir topladı.

Fahriye Evcen'in ana dili Türkçe fakat kendisi Almanya’da büyüdüğü için Almancayı da akıcı bir şekilde konuşabiliyor. Buna İngilizce ve İspanyolca da eklenince toplamda 3 yabancı dil biliyor kabul ediliyor. 

Gündem olan videoda ise farklı projelerde söylediği tek tük kelimeler ve kısa replikler bir araya getirilince, ortaya “5 dil konuşuyor” iddiası atıldı. 

Ekran önünde birden fazla dilde rahatlıkla var olabilen nadir Türk oyunculardan biri olan Evcen'in o kesitlerdeki telafuzu ve yetenekleri beğeni topladı!

twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
2
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın