Fahriye Evcen’in 5 Farklı Dil Konuştuğu Anlar Tek Videoda Derlendi: O Anlar Övgü Topladı!

Yıllardır Yaprak Dökümü’nden Çalıkuşu’na, Kurt Seyit ve Şura’ya, son olarak da sinema filmleri ve reklam projelerine uzanan kariyeriyle ekranların en parlak yıldızlarından biri olan Fahriye Evcen, hem güzelliği hem de oyunculuğuyla zaten geniş bir hayran kitlesine sahipti. Dönem dizilerindeki duygusal sahneleri, romantik komedilerdeki enerjisi ve sosyal medyada milyonlara ulaşan paylaşımları derken, onu konuşmak için zaten yeterince sebebimiz vardı.

Almanya’da büyüyen, yıllardır Türkiye’de ekranların yıldızı olan Fahriye’nin zaten çok iyi Almanca konuştuğunu biliyorduk; ama İngilizce, İtalyanca ve diğer dillerdeki replikleri de üst üste gelince izleyenler resmen büyülendi.